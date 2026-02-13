Trump zvažuje úpravu cel na ocel a hliník

-
Administrativa prezidenta Donalda Trumpa pracuje na zúžení rozsahu cel na ocel a hliník, která firmy dlouhodobě kritizují jako příliš složitá a obtížně vyčíslitelná. Úpravy mají reagovat nejen na praktické problémy podniků, ale také na tlak ze strany Evropské unie v rámci probíhajících obchodních jednání.
Současná podoba opatření zahrnuje 50% clo na dovoz oceli a hliníku, které bylo zavedeno s cílem omezit dopady čínské nadprodukce. Opatření však výrazně zasáhlo i další klíčové obchodní partnery USA, včetně Kanady, EU, Mexika a Jižní Koreje. Později byla cla rozšířena i na tzv. „derivátové produkty“, tedy výrobky obsahující ocel nebo hliník. Právě tato část pravidel způsobuje firmám největší komplikace, protože musí přesně určovat podíl těchto kovů v importovaném zboží.
Úřad obchodního zmocněnce USA (USTR) podle dostupných informací nyní řeší administrativní a celní problémy, které vznikly při rychlém zavádění tarifní agendy. Bílý dům již firmám naznačil, že změny jsou připravovány, avšak konkrétní podoba ani časový harmonogram zatím nebyly zveřejněny.
Krok by mohl být pozitivním signálem pro vztahy mezi USA a EU. Přestože byl rámec obchodní dohody vyjednán již loni, její plná implementace stále nebyla dokončena. Evropská unie nadále čelí 50% clu na ocel, hliník i stovky souvisejících výrobků, což podle Bruselu oslabuje význam dohodnutého stropu 15% cel.
Další tlak přichází i z domácí scény. Analýzy Kongresového rozpočtového úřadu i Federální rezervní banky v New Yorku naznačují, že většinu nákladů cel nesou američtí spotřebitelé a firmy, nikoli zahraniční exportéři, jak opakovaně tvrdí prezident Trump.
Trh na zprávy reagoval poklesem cen hliníku v Londýně, což odráží očekávání možné úpravy obchodního režimu.
Graf ALUMINIUM (H1)
Cena hliníku zaznamenala výrazný obrat směrem dolů poté, co nedokázala udržet růst nad oblastí 3 150 USD a aktuálně se cena pohybuje kolem 3 059 USD. Technicky je patrné, že cena prorazila pod krátkodobý klouzavý průměr EMA 50 (3 103 USD) a současně se dostala i pod SMA 100 (3 087 USD). Tento dvojitý průraz představuje negativní technický signál a potvrzuje změnu krátkodobého trendu do medvědí fáze. Oba klouzavé průměry nyní tvoří rezistenční pásmo v oblasti 3 090–3 105 USD. CCI (-176) se nachází hluboko v přeprodané oblasti, což může naznačovat možnost krátkodobého technického odrazu. Nicméně Momentum pokračuje v poklesu, což potvrzuje silný prodejní tlak. Zvýšený objem při posledních červených svíčkách navíc ukazuje na akceleraci výprodeje.
Z pohledu cenové struktury je klíčovou podporou pásmo kolem 3 040–3 000 USD. Jeho prolomení by mohlo otevřít prostor k dalšímu oslabení směrem k úrovním z počátku února. Naopak návrat nad 3 100 USD by byl prvním signálem stabilizace.
