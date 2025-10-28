UnitedHealth Group: Výsledky za 3Q 2025 a výhled naznačují zotavení!

- Tržby dosáhly 113,2 miliardy USD a upravený zisk na akcii (EPS) činil 2,92 USD, čímž překonal očekávání analytiků.
- Segment Medicare Advantage a rostoucí role divize Optum podporují růst tržeb i provozních marží.
- Navzdory přibližnému 40% poklesu akcií od začátku roku naznačují finanční a provozní základy společnosti možnost postupného zotavení akciového titulu.
- Tržby dosáhly 113,2 miliardy USD a upravený zisk na akcii (EPS) činil 2,92 USD, čímž překonal očekávání analytiků.
- Segment Medicare Advantage a rostoucí role divize Optum podporují růst tržeb i provozních marží.
- Navzdory přibližnému 40% poklesu akcií od začátku roku naznačují finanční a provozní základy společnosti možnost postupného zotavení akciového titulu.
Výsledky UnitedHealth Group za 3Q 2025
UnitedHealth Group opět potvrdila své vedoucí postavení v oblasti zdravotního pojištění a lékařských služeb, když dosáhla výsledků výrazně nad tržními očekáváními. Navzdory tlaku na náklady a regulatorním změnám si společnost udržuje stabilní růst a vysokou ziskovost.
Finanční výsledky
Ve 3Q 2025 dosáhla společnost UnitedHealth tržeb ve výši 113,2 miliardy USD, což představuje meziroční nárůst o 12 %. Segment UnitedHealthcare vykázal tržby 87,1 miliardy USD, což znamená meziroční růst o 16 %. Růst byl tažen především programy Medicare & Retirement a Community & State, které zaznamenaly nárůst počtu pojištěnců a posílily tržní postavení společnosti.
Segment Optum také zaznamenal solidní růst, když tržby vzrostly o 8 % na 69,2 miliardy USD. Zejména se dařilo divizi Optum Rx, která spravuje lékovou politiku – její tržby vzrostly o 16 % na 39,7 miliardy USD díky rostoucí poptávce po lécích a integrovaných zdravotnických službách. Divize Optum Health si udržela stabilní tržby na úrovni 25,9 miliardy USD, což dokládá odolnost provozního modelu firmy v nestabilním tržním prostředí.
Zisk na akcii (EPS) činil 2,59 USD, zatímco upravený EPS dosáhl 2,92 USD, čímž překonal konsenzus analytiků ve výši 2,79 USD. Ukazatel MLR (medical loss ratio) zůstal na úrovni 89,9 %, čistá marže činila 2,1 %. Provozní cash flow dosáhlo 5,9 miliardy USD, což je více než dvojnásobek čistého zisku.
Společnost navíc zvýšila celoroční výhled upraveného EPS pro rok 2025 na minimálně 16,25 USD na akcii oproti předchozí prognóze 16,00 USD.
Segment Medicare Advantage
Segment Medicare Advantage zůstává klíčovým motorem růstu UnitedHealth. Ve 3Q vzrostl počet pojištěnců v těchto plánech, což výrazně přispělo k tržbám divize UnitedHealthcare. Rostoucí obliba plánů Medicare Advantage vychází z jejich výhod oproti tradičnímu systému Medicare – lepší koordinace péče, širší pokrytí služeb a výhodnější finanční podmínky.
Společnost nadále investuje do zvyšování kvality služeb a digitalizace procesů, což umožňuje kontrolu nákladů a udržení stabilních marží. Vysoké hodnocení kvality plánů (tzv. Star Ratings) dále zvyšuje konkurenceschopnost a tržní pozici UnitedHealth.
Reakce trhu a kontext akcie
Zvýšení výhledu EPS vyvolalo pozitivní reakci trhu – akcie UnitedHealth v úvodu obchodování vzrostly o více než 4 %. Po počátečním růstu ale titul část zisků odevzdal.
Navzdory tomuto krátkodobému zlepšení zůstává výkonnost akcie od začátku roku podprůměrná. Od ledna 2025 akcie UNH oslabily přibližně o 30 %, zatímco index S&P 500 si připsal přes 15 %. Pokles odrážel obavy z rostoucích nákladů na zdravotní péči, regulatorní nejistoty a změn v programu Medicare.
Základní ukazatele společnosti se však začínají stabilizovat a zlepšovat. Stabilní růst divizí UnitedHealthcare a Optum, kontrola nákladů a rostoucí poptávka po plánech Medicare Advantage naznačují provozní zotavení. Analytici zdůrazňují, že kvalitní zákaznická báze, efektivita Optum a silná rozvaha mohou podpořit postupné zotavení ceny akcie v následujících čtvrtletích.
Shrnutí
Výsledky za 3Q 2025 potvrzují odolnost a efektivitu obchodního modelu UnitedHealth. Společnost dokáže generovat zisky i v náročném tržním prostředí. Rostoucí přínos segmentu Optum, stabilita UnitedHealthcare a pozitivní dynamika v oblasti Medicare Advantage vytvářejí základ pro další růst a zotavení ceny akcie v následujících měsících.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Breaking: Inflace ve Španělsku se navzdory očekáváním opět zvýšila
EURUSD klesá pod 1,16 po Fedu 💵
BREAKING: Fed snížil úrokové sazby podle očekávání 📌
Nadcházející výsledky společnosti Meta: Přijme trh transformační posun směrem k AI pozitivně? 🔎
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.