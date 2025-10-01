UnitedHealth opustí 16 okresů v programu Medicare Advantage – dotkne se 180 000 pojištěnců

Americký zdravotní pojišťovací gigant UnitedHealth Group oznámil, že od roku 2026 ukončí provoz svých Medicare Advantage plánů v 16 amerických okresech, což ovlivní přibližně 180 000 pojištěnců. Společnost tak reaguje na rostoucí náklady, tlak na marže a snížení vládních úhrad, které z programu činí méně udržitelný obchodní model.
Klíčové důvody odchodu:
-
Snížení financování ze strany CMS (Centers for Medicare and Medicaid Services) – oproti roku 2023 mají být vládní platby v roce 2026 nižší o přibližně 20 %.
-
Růst nákladů na zdravotní péči a častější využívání služeb pojištěnci, zejména po pandemii, zásadně zvýšily finanční zátěž.
-
Regulační změny by podle firmy mohly snížit pojišťovací zisk v roce 2026 až o 4 miliardy USD.
Širší dopady:
-
UnitedHealth plánuje zavřít více než 100 plánů, které celkem pokrývají až 600 000 pojištěnců.
-
Tato změna se týká především tzv. PPO plánů, které umožňují větší volnost výběru poskytovatele mimo síť. Firma chce nově více směřovat k HMO modelu, který vyžaduje doporučení specialistů a omezuje výběr na síť schválených lékařů.
-
Zasaženy budou hlavně venkovské oblasti, kde je provoz dražší a méně efektivní. Společnost plánuje tato místa konsolidovat a hledat udržitelnější model péče.
Kontext:
UnitedHealth letos poprvé od roku 2008 nesplnila očekávání zisku a byla nucena pozastavit celoroční výhled. Problémy ve větvi Medicare Advantage jsou hlavním faktorem tohoto vývoje. Pojišťovna zůstává nadále největším poskytovatelem v tomto segmentu, před konkurenty jako CVS Health a Humana.
Graf UNH.US (D1)
Akcie společnosti UnitedHealth Group (UNH) se stabilizovaly v úzkém pásmu kolem úrovně 345,95 USD. Technická situace se zlepšila, když cena prorazila nad klouzavé průměry EMA 50 (322,09 USD) a SMA 100 (304,71 USD), které nyní fungují jako důležité podpory. RSI na hodnotě 61,6 naznačuje, že kupci si drží převahu, ale trh se zatím nepřehřívá.
Zdroj: xStation5
