US OPEN: Konec uzavírky, ale ne poklesů

- USA ukončily vládní uzavírku, ale trhy i přesto pokračují v poklesu
- Wall Street prodlužuje nedávný výprodej
- Google opět pod dohledem regulátorů EU
- Cisco překvapilo výsledky
- Růst zlata pomáhá těžařům
- Kvantové technologie dál oslabují
Američané mohou oslavovat znovuotevření vlády, konec rozhodovací paralýzy a obnovení financování klíčových programů. Trhy však důvod k oslavám nevidí. Obchodování na Wall Street dnes začíná výrazným poklesem. Futures na US100 klesají o přibližně 1 %, S&P 500 a Russell ztrácejí zhruba 0,5 %.
Na slabší náladu na amerických trzích poukazuje i pokles dolaru, který ztrácí vůči většině hlavních měn. Index USD klesá o více než 0,2 % na nejnižší úroveň za poslední tři týdny.
Zdroj: Bloomberg Finance LP
Tahouny poklesu jsou technologické společnosti a maloobchodní řetězce. Průmyslový sektor klesá mírněji a zdravotnictví je jediný sektor, který dnes vykazuje růst.
Makroekonomická data:
Dnes EIA zveřejní změny zásob ropy a benzínu. K měnové politice promluví Alberto Musalem (Fed St. Louis) a členka FOMC Beth M. Hammack.
US100 (D1)
Zdroj: xStation5
Na grafu cena znovu klesá a zastavuje se na úrovni podpory 25 300 USD. Kupci nedokázali udržet předchozí růstový trend. Aktuálním cílem poptávkové strany je ubránit tuto úroveň s vyhlídkou konsolidace a návratu k růstu. Pokud však prodejci prolomí podporu u 25 300, může následovat hlubší korekce směrem k 24 640.
Firemní zprávy:
-
CISCO (CSCO.US) – Akcie rostou o téměř 7 % v premarketu poté, co společnost překonala očekávání trhu ohledně tržeb a výrazně zvýšila výhled na zisk na akcii (EPS).
-
Alphabet (GOOGL.US) – Google čelí nové regulaci ze strany EU, která firmu podezřívá z neférových praktik vůči zákazníkům. Akcie klesají o 1,5 %.
-
Dollar Tree (DLTR.US) – Řetězec ztrácí přibližně 3 % po negativním doporučení od investiční banky, která varuje před omezeným prostorem pro další růst.
-
Nike (NKE.US) – Akcie přidávají přes 2 % po pozitivním doporučení od analytiků Wells Fargo. Ti očekávají výrazné zhodnocení společnosti díky nákupní sezóně a možnému efektu „Trumpova celního bonusu.“
-
FireFly (FLY.US) – Společnost z vesmírného sektoru oznámila obnovení provozu rakety „Alpha Rocket.“ Reakce trhu je výrazně pozitivní, akcie rostou o více než 20 %.
-
Anglogold (AU.US) – Těžaři zlata profitují z pokračujícího růstu cen drahých kovů. Akcie Anglogoldu rostou před otevřením trhu o téměř 3 %.
-
Alibaba (BABA.US) – Akcie rostou o téměř 5 % poté, co firma oznámila uvedení svého AI modelu, který má konkurovat ChatGPT.
-
Rigetti Computing (RGTI.US) – Segment kvantových technologií zůstává pod tlakem. Akcie Rigetti klesají o více než 3 %, protože investoři z tohoto odvětví ustupují.
