Volkswagen zvažuje využití technologie z partnerství s Rivianem i pro spalovací vozy

-
Volkswagen zvažuje využití technologie RV Tech i pro spalovací vozy, zatím je však prioritou elektromobilita.
-
Partnerství s Rivianem má pomoci překonat technologické zpoždění divize Cariad.
-
Prvním vozem s novým softwarem bude ID.Every1 v roce 2027, následovat budou modely Audi a Scout.
-
Do konce desetiletí se očekává širší nasazení platformy napříč modely koncernu.
-
Volkswagen zvažuje využití technologie RV Tech i pro spalovací vozy, zatím je však prioritou elektromobilita.
-
Partnerství s Rivianem má pomoci překonat technologické zpoždění divize Cariad.
-
Prvním vozem s novým softwarem bude ID.Every1 v roce 2027, následovat budou modely Audi a Scout.
-
Do konce desetiletí se očekává širší nasazení platformy napříč modely koncernu.
Skupina Volkswagen oznámila, že technologie vyvíjená ve spolupráci s americkým výrobcem elektromobilů Rivian Automotive by mohla v budoucnu najít uplatnění také ve vozech se spalovacím motorem (ICE). Zatímco hlavním cílem společného podniku RV Tech je vývoj pokročilé softwarové a elektronické architektury pro elektromobily, automobilka nevylučuje její širší využití napříč pohonnými systémy.
„Jedná se o mimořádně schopnou architekturu, která může být upravena i pro spalovací konfigurace. Naším hlavním cílem je ale zatím plná implementace do elektromobilů,“ uvedl Carsten Helbing, spoluvýkonný ředitel společného podniku.
Volkswagen tímto krokem reaguje na přetrvávající problémy své dceřiné softwarové divize Cariad, která dlouhodobě bojuje se zpožděními a technickými komplikacemi. Partnerství s Rivianem má pomoci urychlit vývoj jednotné, škálovatelné platformy nové generace, která by mohla koncern přiblížit lídrům trhu, jako je Tesla nebo rychle rostoucí čínští výrobci.
První vůz, který ponese novou softwarovou architekturu RV Tech, bude kompaktní elektromobil ID.Every1, jehož uvedení na trh je plánováno na rok 2027. Společně s ním budou letos zahájeny zimní testy systému také na vybraných modelech značek Audi a Scout.
Technologie má být postupně integrována do dalších modelů skupiny Volkswagen na nové platformě Scalable Systems Platform (SSP), a to do konce této dekády. Možnost jejího budoucího nasazení ve vozech se spalovacími motory by tak mohla přinést unifikaci elektroniky a softwaru napříč celým portfoliem VW Group.
Graf VOW1.DE (D1)
Akcie společnosti Volkswagen předvedly v posledních dnech výrazný růst a aktuálně se obchodují na hodnotě 101,00 EUR, což představuje proražení nad klíčové technické úrovně. Cena se nachází nad oběma sledovanými klouzavými průměry – EMA 50 (95,29 EUR) i SMA 100 (96,42 EUR), což značí obnovené býčí momentum po delším období konsolidace a poklesů. RSI na hodnotě 65,1 ukazuje na silný nákupní zájem, avšak zatím se nedostává do překoupeného pásma. Tento vývoj podporuje další potenciální růst, aniž by trh nutně potřeboval korekci. MACD se pohybuje v kladném teritoriu a roste, což potvrzuje dynamiku a sílu aktuálního cenového pohybu.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Výprodej akcií Alibaba pokračuje kvůli obavám Bílého domu o národní bezpečnost📌
Shrnutí výsledkové sezóny v USA 🗽Co ukazují nejnovější data FactSet
US Open: US100 zahajuje pokus o odraz 🗽Akcie Micron poblíž historických maxim📈
Google předkládá nápravná opatření Evropské komisi poté, co mu byla uložena pokuta 2,95 miliardy eur za ad‑tech
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.