US Open: Naděje na deeskalaci podporuje býky na Wall Street

Otevření americké akciové seance začalo silným růstovým impulzem, který podpořily rostoucí naděje na ukončení konfliktu v Íránu. Tyto zisky dále podporuje oživení technologických společností po zveřejnění jejich výsledků.
Ropa Brent se propadla téměř o 3 % a klesla k úrovni 107 USD za barel, zatímco WTI ztratila až 5 % a spadla na 100 USD. Důvodem jsou zprávy, že Írán reagoval na americké úpravy návrhu dohody o ukončení probíhajícího konfliktu. Íránský ministr zahraničí uvedl, že veškeré domácí úsilí je nyní soustředěno na ukončení války. Na druhou stranu, íránská snaha získat kontrolu nad Hormuzským průlivem může zůstat pro americkou stranu nepřijatelná.
Trh optimisticky vítá jakoukoli šanci na deeskalaci, přestože situace zůstává křehká a blokáda íránských přístavů je stále udržována. Toto zmírnění napětí spolu se solidními výsledky technologických firem posunulo hlavní indexy na nová maxima. Je však třeba upozornit na výrazné zklamání v indexu ISM ve zpracovatelském průmyslu, který zůstal na úrovni předchozího měsíce navzdory extrémnímu nárůstu cenového subindexu.
Technický pohled na US500
Index S&P 500 pokračuje v silném růstu a na otevření seance přidává přibližně 0,8 %. Podobný pohyb je vidět i na futures kontraktu US500, který se aktuálně dostává zhruba k 7 300 bodům. Včerejší uzavření nad 7 200 body otevřelo prostor pro další růst, tažený především technologickým sektorem. Index volatility VIX klesl na 16,70, tedy na nejnižší úroveň od začátku února, což potvrzuje dominanci kupců a dočasné uklidnění sentimentu. Investoři by však měli zůstat obezřetní, protože dnešní týdenní expirace opcí může před závěrem trhu přinést zvýšenou volatilitu.
US500 dnes roste téměř k 7 300 bodům díky nadějím na ukončení konfliktu. Tato úroveň se shoduje s 138,2% retracementem předchozí klesající vlny. Od konce března trh zaznamenal odraz o téměř 15 %. Pokud bude poslední konsolidace vnímána jako vlajková formace, mohl by nejnovější breakout cílit do pásma 7 500–7 700 bodů.
Firemní zprávy
- Apple (AAPL.US): Cena akcií roste o více než 5 % po zveřejnění finančních výsledků a silného výhledu tržeb pro třetí čtvrtletí, který překonal očekávání analytiků. Společnosti se podařilo uklidnit trh navzdory varování před rostoucími náklady na paměťové čipy a přetrvávajícím nedostatkem počítačů Mac.
- Roblox (RBLX.US): Výrazný propad akcií herní společnosti, která ztrácí více než 18 %. Důvodem je report ukazující nižší než očekávaný počet denně aktivních uživatelů (DAU).
- Twilio (TWLO.US): Společnost roste o více než 15 % poté, co tržby za první čtvrtletí překonaly tržní konsenzus.
- Moderna (MRNA.US): Akcie v pre-market obchodování posílily o více než 7 % díky finančním výsledkům za první čtvrtletí, které výrazně překonaly očekávání. Během první hodiny obchodování však akcie ztratily téměř 4 %.
- Paměťový sektor (Sandisk, Western Digital): Navzdory dobrým výsledkům ceny akcií obou společností na začátku seance klesly, nyní je ale vidět oživení. Sandisk roste zhruba o 4 % a WDC snížilo ztrátu ze -7,5 % na -0,2 %. Investoři akcie nejprve prodávali kvůli přehnaným očekáváním, ale oživení spojené s nadějemi na mír přivedlo poptávku zpět k těmto vítězům trhu.
- Cboe Global Markets (CBOE.US): Zaznamenává růst o 9 % po oznámení snižování nákladů a plánu zredukovat počet zaměstnanců přibližně o 20 %.
- Exxon (XOM.US) a Chevron (CVX.US): Ztrácejí o něco více než 1 % po finančních výsledcích za 1. čtvrtletí. Přestože společnosti vykázaly silná čísla, čelí omezené produkci a zahraniční kapacitě kvůli uzavření Hormuzského průlivu. Je třeba poznamenat, že protože tyto společnosti působí především v USA, otevření průlivu by mohlo potenciálně zmírnit růst cen a budoucích zisků.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na indexy z různých krajin!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Co je to obchodování CFD?
- Obchodování indexů – Co je to akciový index?
- Obchodování S&P 500
