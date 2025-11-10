US OPEN: Riziko se vrací, trhy zaceňují konec vládního „shutdownu“ (10. 11. 2025)

- Wall Street se vrací k růstu díky návrhu zákona, který vzbuzuje naději na ukončení vládní uzavírky.
- Technologické akcie vedou růst a téměř smazaly nedávné ztráty.
- Možné změny v systému Obamacare zatěžují zdravotní pojišťovny.
- Wall Street se vrací k růstu díky návrhu zákona, který vzbuzuje naději na ukončení vládní uzavírky.
- Technologické akcie vedou růst a téměř smazaly nedávné ztráty.
- Možné změny v systému Obamacare zatěžují zdravotní pojišťovny.
Wall Street v pondělí prudce posílila poté, co Senát USA schválil dvoustrannou dohodu o ukončení rekordní 40denní vládní uzavírky – jde o první významný krok k opětovnému otevření federálních úřadů. Futures na americké indexy získaly zpět téměř všechny ztráty z předchozích dvou seancí a zlepšující se sentiment je patrný i na trzích s kryptoměnami a dluhopisy (US100: +1,5 %, US2000: +1,4 %, US500: +0,9 %, US30: +0,4 %).
Vládní uzavírka v USA, která trvá již 41 dní, ponechala 1,4 milionu federálních zaměstnanců bez výplaty a narušila klíčové služby, včetně letecké dopravy a potravinové pomoci pro 41 milionů Američanů. Dvoustranná dohoda v Senátu zajišťuje dočasné financování do 30. ledna, celoroční rozpočty pro některé agentury a zpětné proplacení mezd federálním zaměstnancům.
Několik demokratů včetně senátorů Schumera a Warrenové však návrh odmítlo s odkazem na neřešenou otázku dotací na zdravotní péči, které nyní čeká hlasování v prosinci. Balíček rovněž kompenzuje státům náklady na programy SNAP a WIC během uzavírky, ale před podpisem prezidentem Trumpem ho ještě čeká schválení ve Sněmovně reprezentantů.
Technologické akcie jsou hlavním tahounem dnešního růstu – skupina Mag7 přispívá k výrazným ziskům hlavních indexů. Nejvíce roste Nvidia (NVDA.US: +3,6 %), následovaná Alphabetem (GOOGL.US: +3,3 %), Teslou (TSLA.US: +2,7 %) a Amazonem (AMZN.US: +2 %). Výrazné zisky zaznamenávají i další polovodičové akcie (AMD.US: +5,4 %, MU.US: +7,1 %, INTC.US: +2,5 %).
Optimismus dnes zasahuje celý trh – defenzivní sektory (nezbytné zboží, energetika, zdravotnictví) ustupují ve prospěch růstových a rizikovějších titulů. Zdroj: Bloomberg Finance LP.
US100 (D1)
Futures na Nasdaq 100 dnes výrazně posílily a pohybují se jen 0,3 % pod úrovní, která by kompenzovala ztráty z posledních dvou seancí. Index se vrátil nad nedávnou rezistenci kolem 25 375 bodů a snaží se využít býčího momenta k proražení nad své 10denní exponenciální klouzavé průměry. Cena se přibližuje středu svého obvyklého obchodního rozpětí a neutrální RSI kolem 55 poskytuje investorům prostor k úpravám pozic s ohledem na nejnovější zprávy ohledně vládní uzavírky a pokračující výsledkovou sezónu – v centru pozornosti je tento týden Nvidia.
Zdroj: xStation5
Firemní zprávy:
- Akcie zdravotních pojišťoven v pondělí oslabily poté, co bývalý prezident Donald Trump vyzval k přesměrování dotací z programu Obamacare přímo ke spotřebitelům. Akcie Centene klesly o 8,4 %, Elevance Health o 1,6 % a UnitedHealth o 0,3 %. Dotace, které mají na konci roku skončit, byly zavedeny během pandemie na pomoc nízkopříjmovým Američanům a nyní jsou jádrem 40denní uzavírky kvůli financování zdravotnictví.
- Akcie Monday.com se propadly o 16 %, a to navzdory rekordním výsledkům za třetí čtvrtletí a výraznému snížení ztráty. Tržby vzrostly o 26 % na 317 milionů USD a překonaly výhled, upravený provozní zisk dosáhl rekordních 47,5 milionu USD. Společnost potvrdila celoroční výhled, ale obavy investorů z dopadu AI na kancelářský software nadále tlumí sentiment. Negativní nálada pramení ze sníženého výhledu tržeb na celý rok.
- Generální ředitel společnosti Nvidia (NVDA.US) Jensen Huang během návštěvy Tchaj-wanu požádal TSMC o navýšení dodávek čipů v reakci na silnou poptávku po AI. Poděkoval TSMC za podporu, která podle něj byla klíčová pro úspěch Nvidie, a uvedl, že všichni hlavní dodavatelé AI pamětí rozšířili kapacity. Navzdory nedávnému tlaku na megakap technologické akcie kvůli skepticizmu ohledně AI zůstává Nvidia nejhodnotnější společností světa. CEO TSMC C.C. Wei očekává pokračující rekordní tržby díky převisu poptávky nad nabídkou.
- Pfizer (PFE.US: +1 %) uzavřel akvizici vývojáře léků proti obezitě Metsera v hodnotě 10 miliard USD, když v tvrdém boji porazil Novo Nordisk. Metsera nabídku Pfizeru přijala s odkazem na rizika antimonopolního řízení u nabídky společnosti Novo (NOVOB.DK: +2,2 %). Dohoda dává Pfizeru dlouho hledaný vstup na rychle rostoucí trh léků na hubnutí, přestože produkty Metsery jsou zatím roky od uvedení na trh. Novo oznámilo, že se zaměří na rozvoj vlastní linie léků na obezitu.
- Akcie Rumble (RMBL.US) posílily o 9 %, když video platforma snížila čistou ztrátu za třetí čtvrtletí na 16,3 milionu USD z loňských 31,5 milionu USD a zvýšila průměrné tržby na uživatele o 7 % na 0,45 USD. Tržby mírně klesly na 24,8 milionu USD a měsíční počet aktivních uživatelů klesl na 47 milionů. Investoři vítají zlepšenou monetizaci a kontrolu nákladů navzdory poklesu uživatelské základny.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na indexy z různých krajin!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Graf dne: US30 (12.11.2025)
Slabý japonský jen znepokojuje trhy. Přijde další vládní zásah?
DE40: DAX roste o téměř 1 % 📈 Akcie Bayernu po zprávě o výsledcích rostou
Ekonomický kalendář: Všechny oči se upírají na hlasování o zákonu o financování federální vlády (12.11.2025)
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.