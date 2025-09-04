US OPEN: Slabý trh práce trhy nepotopil

Americké trhy otevřely mírně v plusu po zveřejnění slabších dat z trhu práce, než se očekávalo. Zprávy ADP a Challenger Job Cuts potvrzují výrazné ochlazení zaměstnanosti. Futures na S&P 500 a Nasdaq zůstávají mírně pozitivní, ale investoři zjevně čekají na větší pohyb až do zítřejších dat o zaměstnanosti (NFP).
Makroekonomická data:
Data ADP ukázala pomalejší růst pracovních míst, než čekal konsensus: 54 tis. oproti očekávaným 71 tis.
Challenger Job Cuts signalizoval výrazný nárůst plánovaných propouštění, z 62 tis. na 85,9 tis.
Jednotkové náklady práce ve 2Q 2025 klesly na 1 % (očekávání 1,1 %, předchozí 6,9 %).
Tato data ukazují nejen utažený pracovní trh, ale především rychlejší zhoršení situace zaměstnanců, než trh předpokládal. Tlak na FED se s každým novým čtením zvyšuje. Vzhledem k tak slabým datům je otázkou, zda FED se snižováním sazeb již není v prodlení. Trh však čeká na verdikt až do zítřejší publikace dat NFP.
Obchodní politika Donalda Trumpa nadále selhává. USA prohloubily obchodní deficit již několikátý měsíc po sobě, zejména s Čínou, především v oblasti elektroniky a spotřebního zboží. Celní politika přitom tlačí hlavně na poptávku po americkém zboží.
Nově zveřejněná zpráva ISM pro sektor služeb dopadla lépe, než se čekalo, a ukazuje na přetrvávající odolnost ekonomiky navzdory slabosti na trhu práce. Index vzrostl nad očekávání, což naznačuje silnou poptávku ve službách – klíčovém segmentu americké ekonomiky.
US500 (D1)
Cena na grafu se nadále drží u spodní hranice růstového kanálu, která se pravděpodobně stane dlouhodobou rezistencí. Nejbližší trendová linie je na úrovni 6 330 USD, ale první rezistence je velmi blízko, na úrovni FIBO 23,6. Kupci ukazují svou sílu tím, že opakovaně brání důležité úrovně a rychle umazávají ztráty. V případě dalšího růstu je nejbližší silná rezistence úroveň posledního ATH kolem 6 500 USD.
Firemní zprávy:
Broadcom (AVGO.US) — Společnost dnes po uzavření trhu zveřejní své výsledky. Někteří investoři se obávají scénáře „sell the facts“ v případě i mírného zklamání z výsledků. Očekávání u tohoto výrobce elektroniky jsou enormní, trh počítá s růstem EPS o více než 30 %.
Tesla (TSLA.US) — Společnost zpřístupnila svou aplikaci pro robotaxi ve městě Austin, hlavním městě Texasu. Cena akcie při otevření roste o něco více než 1 %.
Salesforce (CRM.US) — Softwarový gigant pro e-commerce zklamal výhledem tržeb, což zvýšilo obavy investorů ohledně tempa implementace a monetizace AI. V tomto kontextu může být znepokojivé i oznámení, že společnost propustí 4 000 zaměstnanců. Akcie zahájily seanci výrazným poklesem, až o 7 %.
Apple (AAPL.US) — Technologický gigant oznámil uvedení vlastního AI modelu, který má konkurovat ChatGPT a Perplexity. Cena akcie mírně klesá.
Hewlett Packard (HPE.US) — Výrobce a distributor serverů a PC zveřejnil výsledky, které překonaly očekávání jak v EPS, tak v tržbách. Pozitivní náladu podpořily i komentáře CEO, jenž hovořil o nové éře společnosti a jejím zapojení do trhu AI. Akcie zaznamenávají růst.
