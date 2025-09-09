US OPEN: Špatné zprávy jsou dobré zprávy

Americké burzy zahájily dnešní seanci mírně v zelených číslech – zaznamenávají i během dne mírné zisky. Investoři zůstávají opatrní a zaměřují se na blížící se klíčová inflační data a výsledky společnosti Oracle. Index US500 přidává na otevření 0,2 %, US100 roste o 0,1 %.
Po včerejším uzavření vytvořil Nasdaq nové historické maximum. Indexy tak pokračují v růstovém trendu, který je tažen silnou poptávkou po technologických a AI společnostech. Růst globálních trhů podporují rostoucí očekávání ohledně snížení sazeb ze strany Fedu – ta jsou podpořena slabšími daty z trhu práce, která stlačila výnosy dluhopisů, zatímco dolar oslabil na nejnižší úroveň za přibližně sedm týdnů. Zlato mezitím dosáhlo nových maxim.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarmaOtevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
V souvislosti s nadcházejícími daty CPI a PPI budou investoři pečlivě sledovat možné náznaky dalšího postupu Fedu – zejména zda slabá data potvrdí scénář snižování sazeb ještě v tomto roce. Trh rovněž očekává revizi údajů o zaměstnanosti, která by měla být rekordně směrem dolů.
US500 (D1)
Zdroj: Xstation
Kupující nadále projevují sílu. Nedávná korekce byla rychle a plně vymazána, což umožnilo pokračování růstového trendu bez větších komplikací. Cena se vrátila nad dolní hranici rostoucího trendového kanálu a aktuálně se blíží k poslednímu historickému maximu (ATH), které je nyní jedinou zřetelnou rezistencí. V případě zpomalení růstu či poklesu je vysoce pravděpodobné přechodné období konsolidace mezi posledním ATH a silnou podporou kolem úrovně 6 300 USD.
Firemní zprávy:
-
Robinhood (HOOD.US), Applovin (APP.US): Akcie společností, které stojí za investiční aplikací Robinhood a vývojářem obchodních aplikací Applovin, rostou o více než 8 %. Důvodem je jejich zařazení do indexu S&P 500, což přináší nejen prestiž, ale i příliv kapitálu od investorů a fondů zaměřených na tento největší světový akciový index.
-
Oracle (ORCL.US): Gigant v oblasti cloudových služeb zveřejní své výsledky po skončení dnešní seance. Trh očekává mírný pokles tržeb i zisku na akcii (EPS).
-
Verizon (VZ.US), AT&T (T.US): Akcie telekomunikačních společností ztrácejí přes 4 %, důvodem je prodej Echostar společnosti SpaceX. Tato akvizice výrazně zvyšuje konkurenceschopnost produktů SpaceX, včetně Starlinku. Vše nasvědčuje tomu, že tradiční poskytovatelé internetu přijdou o další podíl na trhu.
-
Atlassian (TEAM.US): Poskytovatel firemního softwaru roste o více než 6 % po oznámení, že opustí segment datových center a přesune své zákazníky plně do cloudu.
-
UnitedHealth Group (UNH.US): Lídr na trhu zdravotního pojištění v USA získává přes 3 % po pozitivním hodnocení svých produktů a doporučení ze strany regulačních a analytických institucí.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.