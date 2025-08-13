US Open: US2000 dosahuje únorových maxim díky optimismu na Wall Street📈 AMD roste o 7 %

- Index US2000 je dnes nejsilnějším americkým indexem, když si připisuje 0,9 %.
- Donald Trump zvažuje další tři kandidáty na post předsedy Fedu.
- Scott Bessent uvedl, že americké úrokové sazby by měly klesnout až o 175 bazických bodů.
- Americký dolar oslabuje, zatímco futures na drahé kovy rostou. Na trhu velkých firem dnes vynikají akcie AMD s růstem o 6 % spolu s módní skupinou Capri Holdings.
US2000 (Graf D1)
Futures na index Russell 2000 (US2000) rostou na úroveň 3 313 USD, kterou trh naposledy zaznamenal v únoru 2025. Index aktuálně testuje klíčové rezistentní zóny, které souvisejí s koncentrací nabídky a předchozími cenovými reakcemi. Klouzavý průměr EMA50 (oranžová linie) zůstává důležitou úrovní podpory.
Zdroj: xStation5
Akcie společnosti AMD rostou o téměř 6 % na 185 USD, což odpovídá lokálním maximům z července 2024. Analytici Citi dnes ponechali neutrální doporučení pro tento titul.
Zdroj: xStation5
Zatímco akcie AMD byly před šesti měsíci relativně atraktivně oceněné, dnes se blíží historickým maximům. Investoři nyní platí obrovskou prémii – 100násobek ročních zisků a 37násobek očekávaných 12měsíčních zisků. Trh však věří, že společnost získá významný podíl na trhu s AI čipy, což by mohlo výrazně a dlouhodobě zlepšit její ziskovost.
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Firemní zprávy (USA):
-
C3.ai Inc. (AI.US) oslabuje poté, co Oppenheimer snížil doporučení z „outperform“ na „market perform“ kvůli slabým předběžným výsledkům.
-
Cadre Holdings Inc. (CDRE.US) klesá poté, co BofA Global Research snížila doporučení z „neutral“ na „underperform“ s odkazem na obavy ze slabého růstu a nepříznivého M&A prostředí.
-
Capri Holdings (CPRI.US) roste o 7 % po vylepšení doporučení od JPMorgan z „neutral“ na „overweight“. Banka očekává pozitivní dopad nižších slev a zmírnění celních bariér na zisky firmy.
-
HanesBrands (HBI.US) ztrácí téměř 6 % poté, co Gildan Activewear oznámil akvizici společnosti v transakci s předpokládanou hodnotou přibližně 2,2 miliardy USD. Akcie Gildan mírně posilují.
-
Intapp Inc. (INTA.US) posiluje o více než 20 % po oznámení výsledků za čtvrtý kvartál, které překonaly očekávání, spolu s pozitivním výhledem.
-
KinderCare (KLC.US) se propadá o 20 % po zklamání z výsledků za 2. čtvrtletí kvůli nižšímu než očekávanému počtu zápisů a snížení celoročního výhledu.
-
Lumentum (LITE.US) přidává 4 % poté, co výrobce optických a fotonických produktů překonal výsledky za 4Q, což vedlo k vylepšení analytického hodnocení.
-
Palo Alto Networks (PANW.US) si připisuje téměř 2 % po upgradu od Deutsche Bank z „hold“ na „buy“.
-
SimilarWeb (SMWB.US) roste o více než 20 % po zveřejnění vyšších než očekávaných tržeb za 2Q a zvýšení celoroční predikce upraveného provozního zisku.
-
Webtoon (WBTN.US) v premarketu roste o více než 30 % po oznámení dohody s Disney (DIS.US), v jejímž rámci bude přibližně 100 sérií zpřístupněno v anglické verzi aplikace.
