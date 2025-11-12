US OPEN: Wall Street vyčkává na konec vládní uzavírky

Středeční seance na Wall Street probíhá v duchu opatrného optimismu. Investoři nadále reagují na zprávy o možném konci probíhající vládní uzavírky v USA, která už zanechala jasné stopy na trzích i v makroekonomických datech. Naděje na politickou dohodu ve Washingtonu dnes patří mezi hlavní faktory zlepšené nálady, protože ukončení administrativní paralýzy by umožnilo obnovení klíčových ekonomických statistik a vrátilo větší transparentnost při hodnocení stavu americké ekonomiky.
Současně trh bedlivě sleduje signály z americké centrální banky. Nedávná slabší data z trhu práce, včetně zklamání v reportu ADP, posílila očekávání, že by Fed mohl přistoupit ke snížení sazeb už v prosinci. Takový krok by byl vnímán jako jednoznačná podpora ekonomiky po období měnového utažení. Uvnitř Fedu je však patrný rozkol – část členů volá po obezřetnosti ze strachu, že příliš rychlé uvolnění by mohlo znovu oživit inflační tlaky.
Z makroekonomického pohledu si americká ekonomika i přes politickou patovou situaci nadále vede překvapivě odolně. Růst zůstává umírněný, ale v některých sektorech – zejména ve výrobě a zahraničním obchodu – jsou již patrné známky zpomalování. Dalšími rizikovými faktory jsou nejistota v dodavatelských řetězcích a slabší data z Číny, které mohou oslabit chuť investorů riskovat.
Trh se aktuálně pohybuje mezi nadějí na politické řešení rozpočtové krize a očekáváním ohledně rozhodnutí Fedu. Tato kombinace vytváří mírný optimismus, ale zároveň podtrhuje křehkost současné rovnováhy. Pokud skutečně dojde ke konci uzavírky a Fed v prosinci zaujme uvolněnější postoj, americký akciový trh by mohl uzavřít rok s výrazně lepší náladou. Prozatím ale investoři zůstávají opatrní – vědomi si toho, že jakékoli nové vyjádření z Washingtonu či od Fedu může náladu rychle zvrátit.
US500 (H1 interval)
Futures na index US500 aktuálně rostou, ačkoli po nedávném maximu je patrná mírná korekce. Index se stále drží nad klíčovými exponenciálními klouzavými průměry (EMA 25, 50 a 100), což z technického pohledu značí dominanci býků a pokračování růstového trendu. RSI ukazatel se nachází v neutrální až lehce pozitivní zóně, což signalizuje prostor pro další růst. Trhy však zůstávají mírně opatrné kvůli probíhající vládní uzavírce, která nadále zvyšuje nejistotu. Úrovně podpory kolem zmíněných průměrů zůstávají pevné, ale o dalším vývoji rozhodnou nadcházející makrodata a politické zprávy.
Zdroj: xStation5
Firemní zprávy:
- AMD (AMD.US) – Akcie společnosti AMD dnes na začátku seance rostou o více než 8 % v reakci na optimistické výhledy pro trh datových center v oblasti umělé inteligence. CEO Lisa Su odhaduje, že tento trh by mohl do roku 2030 dosáhnout hodnoty 1 bilionu USD. Firma očekává prudký růst tržeb z datových center do desítek miliard dolarů do roku 2027, a to díky novým GPU čipům a systému Helios. Investoři rovněž pozitivně reagují na silné výsledky za 3Q 2025 – tržby vzrostly o 36 % na 9,25 miliardy USD, zisk na akcii činil 1,20 USD a překonal očekávání analytiků. Akcie AMD si letos připsaly už přes 90 %. Společnost zároveň expanduje do letectví, obrany a telekomunikací, což podporuje její dlouhodobý růstový potenciál.
- IBM (IBM.US) – Akcie společnosti rostou o přibližně 2,5 % během dnešního obchodování. Investoři reagují na pozitivní zprávy o pokroku v oblasti kvantové technologie, včetně představení nového kvantového procesoru Quantum Nighthawk, který zvládne obvody o 30 % složitější.
- Circle Internet Group (CRCL.US) – Akcie klesají o více než 7 % poté, co společnost oznámila pokles návratnosti rezerv ve třetím čtvrtletí. Přestože firma překonala očekávání analytiků a předpovídá, že její roční marže po distribuci dosáhne horní hranice předchozího výhledu, investoři zůstávají opatrní. Firma zaměřující se na technologii stablecoinů zároveň uvedla, že provozní náklady pravděpodobně vzrostou více, než se původně čekalo, což vysvětluje pokles ceny akcií.
- OKLO (OKLO.US) – Akcie posilují zhruba o 11 % v reakci na zprávy o nárůstu hotovosti a ekvivalentů ve 3Q a novém strategickém zaměření na získání schválení od amerického ministerstva energetiky. Optimismus investorů odráží rostoucí důvěru ve vyhlídky společnosti v oblasti jaderných technologií a potenciál reaktorů nové generace. Nárůst ceny je o to výraznější vzhledem k předchozí volatilitě titulu.
- Bill Holdings (BILL.US) – Akcie rostou o více než 12 % po zprávách, že společnost zvažuje různé strategické možnosti včetně možného prodeje.
