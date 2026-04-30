US Open: Wall Street ztrácí momentum, akcie Caterpillar po výsledcích rostou 📉

Optimismus na Wall Street dnes mírně slábne kvůli smíšenému obrazu, který přinesly včerejší výsledky technologických gigantů. Microsoft a Meta Platforms patří mezi zaostávající tituly, zatímco Alphabet (GOOGC.US) vystupuje jako outperformer a jeho akcie rostou směrem k 370 USD, přičemž od březnových minim se zotavily téměř o 40 %.
US100 (interval D1)
Při pohledu na graf futures na Nasdaq 100 narazili býci na silnou rezistenci poblíž úrovně 27 600. Tato zóna bude pravděpodobně v nadcházejících dnech a týdnech fungovat jako klíčová oblast odporu. Současná denní svíčka vytváří knot připomínající medvědí gravestone doji. Podobně i MACD ukazuje na medvědí crossover. Na druhou stranu širší pozadí výsledkové sezóny zůstává pro akcie podpůrné, i když bez vyřešení konfliktu na Blízkém východě může být obtížné vygenerovat další stejně silný růstový impuls.
Zdroj: xStation5
Zprávy ze společností
Meta Platforms — Mateřská společnost Facebooku ztrácí přibližně 9 % poté, co zvýšila celoroční výhled kapitálových výdajů do pásma 125–145 miliard USD, čímž zvýšila obavy investorů z výdajů souvisejících s AI. Vyšší CapEx zastínil lepší než očekávané výsledky za 1. čtvrtletí.
Eli Lilly — Farmaceutický gigant roste zhruba o 7 % po zveřejnění výsledků za 1. čtvrtletí, které výrazně překonaly očekávání analytiků. Společnost také zvýšila celoroční výhled tržeb na 82–85 miliard USD oproti předchozímu rozpětí 80–83 miliard USD.
Royal Caribbean — Provozovatel výletních lodí přidává kolem 6 % po zveřejnění nejnovějších finančních výsledků. Upravený zisk na akcii za 1. čtvrtletí dosáhl 3,60 USD, tedy nad analytickým očekáváním 3,20 USD. Tržby činily 4,45 miliardy USD, mírně pod konsensem 4,46 miliardy USD. Společnost zároveň snížila horní hranici svého celoročního výhledu EPS.
Caterpillar — Akcie Caterpillar rostou téměř o 9 % po zveřejnění výsledků za 1. čtvrtletí před čtvrtečním otevřením trhu. Výrobce stavebních strojů vykázal upravený EPS ve výši 5,54 USD a tržby 17,42 miliardy USD oproti konsensu FactSet na úrovni 4,65 USD, respektive 16,53 miliardy USD.
Caterpillar také uvedl, že v aktuálním čtvrtletí očekává meziročně vyšší tržby a výnosy. CEO Joe Creed uvedl, že rok začal silně, podpořen odolnými koncovými trhy a disciplinovanou exekucí v dynamickém provozním prostředí. Dodal, že rekordní backlog poskytuje solidní základ pro pokračování pozitivního momenta. Akcie za poslední rok vzrostly o více než 160 % a v roce 2026 jsou výše o 41 %, podpořeny rostoucí poptávkou po výstavbě spojené s budováním AI infrastruktury.
Zdroj: xStation5
