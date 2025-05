US100 +0,7 % před NFP 📈

Index se nachází na 200denním klouzavém průměru před klíčovými statistikami z amerického trhu práce

Závěrečná obchodní seance prvního týdne v měsíci tradičně přináší klíčová data z amerického trhu práce. Dnešní zpráva NFP (Non-Farm Payrolls) může rozhodnout o tom, zda „riziková aktiva“ uzavřou týden v kladném teritoriu a zda se pozitivní momentum přenese i do příštího týdne.

Co trh očekává?

Průměrná hodinová mzda (r/r, duben): odhad 3,9 % vs. předchozí 3,8 %

Průměrná hodinová mzda (m/m, duben): odhad 0,3 % vs. předchozí 0,3 %

NFP – počet nových pracovních míst mimo zemědělství (duben): odhad 138 tis. vs. předchozích 228 tis.

Soukromý sektor – NFP (duben): odhad 124 tis. vs. předchozích 209 tis.

Míra nezaměstnanosti (duben): odhad 4,2 % vs. předchozí 4,2 %

Trh očekává umírněnou zprávu o zaměstnanosti za duben, která by potvrdila slábnoucí náborovou aktivitu, ale zároveň trvající tlak na růst mezd. Očekává se, že počet nových pracovních míst mimo zemědělství vzroste o 138 tisíc (po 228 tisících v předchozím měsíci), zatímco míra nezaměstnanosti zůstane beze změny na úrovni 4,2 %. Růst průměrné hodinové mzdy by měl zrychlit meziročně na 3,9 % ze 3,8 %.

Objevují se obavy, že růst zaměstnanosti zpomaluje, protože více odvětví omezuje nábor kvůli rostoucí ekonomické nejistotě vyvolané celní politikou prezidenta Trumpa. Tato situace se nejvíce dotýká cestovního ruchu a pohostinství, stejně jako dopravy a logistiky. Růst zaměstnanosti se pravděpodobně udrží pouze ve stavebnictví a podnikových službách.

Možná reakce trhu?

Pozitivní zpráva NFP by posílila dolar a mohla odložit snížení sazeb Fedu až na červen. Index amerického dolaru již prorazil nad hladinu 100,00 a USD/JPY vzrostl o 1,6 % v reakci na holubičí postoj Bank of Japan a zmírnění obchodního napětí mezi Čínou a USA. Zdroj: Bloomberg Financial LP

Rozložení analytických odhadů pro dnešní NFP je podle normální distribuce skloněno doprava (při vyloučení extrémních hodnot), což vytváří prostor pro vyšší než očekávaný výsledek. Zdroj: Bloomberg Financial LP

US100 (D1)

Index Nasdaq 100 (US100) se obchoduje poblíž 38,2% Fibonacciho retracementu, což je klíčová zóna rezistence. Býci budou usilovat o retotest 200- a 100denního klouzavého průměru, zatímco medvědi se pravděpodobně pokusí prolomit hladinu 19 195, která dříve spustila uptrend, s cílovou zónou poblíž 61,8% Fibonacciho retracementu. Indikátor RSI zůstává nad úrovní 48,5, což historicky signalizovalo návrat k býčímu momentum po jejím překročení. Mezitím se MACD rozšiřuje, což naznačuje rostoucí nahoru směřující momentum.

Zdroj: xStation

