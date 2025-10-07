⏬ US100 klesá o 0,5 % po zprávách o Oraclu

- Dopad AI marží u Oraclu: Hlášená 14% marže na pronájmu serverů Nvidia vyvolává vážné pochybnosti o ziskovosti umělé inteligence.
- Dopad AI marží u Oraclu: Hlášená 14% marže na pronájmu serverů Nvidia vyvolává vážné pochybnosti o ziskovosti umělé inteligence.
- Výprodej na Nasdaqu: Slabá zpráva okamžitě spustila pokles US100 a vyvolala „červené vlajky“ ohledně financování.
- Problém se ziskovostí: Vysoké náklady a agresivní cenová politika podkopávají ziskovost AI navzdory mediálnímu humbuku.
Index US100 dnes klesl o 0,5 %, přičemž poklesy dočasně dosáhly až 0,8 %. Od historického maxima, kterého bylo dosaženo těsně před začátkem obchodování, index odepsal až 1 %. Ztráty jsou způsobeny rostoucím skepticismem ohledně sektoru umělé inteligence (AI), přičemž pozornost se soustředí zejména na společnost Oracle Corp.
Akcie Oraclu se na otevření propadly až o 5 % poté, co server The Information odhalil znepokojivé detaily ohledně marží v AI byznysu společnosti. Může jít o první varovný signál možné nadhodnocenosti celého sektoru.
Server The Information uvedl, že Oracle vykázal pouze 14% hrubou marži na tržbách ve výši 900 milionů USD z pronájmu serverů Nvidia za tříměsíční období končící v srpnu. To je výrazně pod běžnou marží. Zpráva naznačuje, že Oracle mohl na některých smlouvách na pronájem čipů Nvidia Blackwell zaznamenat ztráty až 100 milionů USD.
Nízká ziskovost je údajně způsobena vysokými náklady spojenými s drahými čipy od Nvidie a ostrou konkurencí v oblasti pronájmu a cloudu, která tlačí ceny AI služeb dolů. Situaci zhoršují i rostoucí náklady na energii, výstavbu další infrastruktury a personální výdaje.
Zatímco Oracle po minulých výsledcích prudce posílil díky nárůstu objemu zakázek, stále více analytiků nyní zpochybňuje budoucí ziskovost firmy. Společnost oznámila backlog objednávek v hodnotě 455 miliard USD, včetně údajné pětileté dohody s OpenAI v hodnotě 300 miliard USD. Kvůli masivním investicím do nových datových center hlásí Oracle záporný volný peněžní tok a jeho dluh roste rychleji než u konkurence.
V poslední době se objevují také obavy ohledně tzv. „kruhového financování“. Ačkoli je situace zatím daleko od modelů známých z dot-com bubliny, tento trend již začíná mezi analytiky vyvolávat „červené vlajky“.
Schéma Oracle–OpenAI–Nvidia
-
Nvidia investuje do OpenAI (až 100 mld. USD).
-
OpenAI nakupuje služby od Oraclu (závazek ve výši 300 mld. USD).
-
Oracle pronajímá čipy od Nvidie.
-
Zisk se vrací zpět k Nvidii skrze prodej čipů.
Varovné signály analytiků z Wall Street
-
Roční tržby OpenAI jsou pětkrát nižší než její roční závazek vůči Oraclu.
-
AMD nabízí OpenAI 10% podíl výměnou za nákupní závazek.
-
Jim Chanos, známý short seller z Wall Street, varuje: „Proč prodávající dotují kupující, pokud je poptávka nekonečná?“
Reakce trhu a technický výhled
Index US100 dnes otestoval úroveň 25 000 bodů, která představuje podporu vycházející z lokálních vrcholů z 22.–23. září. Akcie Oraclu nyní umazávají část ztrát, přesto cena během dne prorazila lokální minima z 1. října a obrátila přibližně polovinu růstu ze 10. září.
Jasné proražení úrovně 25 000 bodů společně s porušením 38,2% Fibonacciho retracementu poslední růstové vlny by mohlo vyvolat hlubší korekci. Předchozí korekce v září by naznačovala podporu kolem úrovně 24 600 bodů.
