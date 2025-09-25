US100 klesá o 0,7 % 📉

Silná data z USA způsobují pokles amerických indexů před otevřením Wall Street 🗽
Futures na americký Nasdaq 100 (US100) klesají o více než 0,7 % poté, co silná data z USA snížila pravděpodobnost agresivního uvolňování měnové politiky Fedu v letošním roce.
- HDP vzrostlo ve 2. čtvrtletí o 3,8 %, výrazně nad očekáváním 3,3 % a ostře vzhůru oproti předchozím -0,5 %. Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby v srpnu rovněž silně vzrostly – téměř o 3 % meziměsíčně, čímž výrazně překonaly očekávaný pokles o -0,3 % a předchozí údaj -2,7 %.
- Neméně významně spotřeba domácností ve 2. čtvrtletí vzrostla o 2,5 % (očekávání: 1,6 %, předchozí: 0,5 %). Kromě toho žádosti o podporu v nezaměstnanosti, které před dvěma týdny vzbudily obavy hodnotou 263 tis., klesly na 218 tis., hluboko pod očekávání (233 tis.) i předchozí výsledek (232 tis.). Americký dolar posílil v reakci na tato jestřábí data.
- Na druhou stranu je postoj Scotta Bessenta a Donalda Trumpa ke sazbám prakticky „jasný“ – příznivci holubičího přístupu téměř jistě převezmou kontrolu nad Fedem příští rok a zahájí snižování sazeb. Otázkou zůstává, zda Fed nemůže „přestřelit,“ pokud se znovu zaměří na inflační rizika a rozhodne se už letos na podzim pro sérii poklesů sazeb.
- Zdá se, že nejistota ohledně dopadů dlouhodobě vysokých sazeb – z obav před obnovením inflace – přiměla investory stahovat kapitál z akcií, což poslalo indexy níže. A to i přes to, že silná americká data by teoreticky měla Wall Street podpořit, jelikož snižují pravděpodobnost recese nebo ekonomické krize v této fázi cyklu.
Zástupce Fedu Schmid dnes uvedl, že trh práce v USA je „vyvážený,“ zatímco inflace zůstává příliš vysoká – což je poměrně jestřábí komentář. Naopak Goolsbee naznačil, že sazby by mohly klesnout rychleji, pokud se data v USA změní na „stagflační.“ Jenže při růstu HDP téměř o 3 % meziročně, silných žádostech o podporu a robustních objednávkách nelze pojem stagflace považovat za výstižný pro současný stav.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarmaOtevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
Zhruba 20 minut před otevřením Wall Street klesal US100 o více než 0,7 %, zatímco US2000 oslabil ještě výrazněji – téměř o -1,5 %.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na indexy z různých krajin!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.