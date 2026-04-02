US100 klesá o 1,5 % kvůli rostoucím obavám z inflace a geopolitického napětí

Futures kontrakt na Nasdaq 100 (US100) klesá téměř o 1,4 % kvůli pravděpodobné eskalaci konfliktu na Blízkém východě, kterou včera naznačil Donald Trump. Trh dříve, pod vlivem komentářů představitelů Bílého domu, doufal, že by se USA mohly z konfliktu stáhnout a že by Teherán mohl s Washingtonem případně dospět k dohodě.
Írán potvrdil, že odpoví odpovídajícím způsobem a že USA donutí „litovat“ jejich zapojení do války proti Teheránu. Rostoucí výnosy dluhopisů doléhají na poptávku po akciích, zatímco prudce rostoucí ceny energií by mohly americkou ekonomiku při delším trvání posunout do stagflace a případně i recese. Trh má nyní hned několik důvodů k obavám, včetně hmatatelného inflačního rizika, které se odráží nejen v růstu cen ropy, ale také v datech amerického ISM pro výrobu i služby s viditelným růstem indexu cen.
Graf US100
US100 se obchoduje pod EMA200, ke které se včera přiblížil. Je viditelný klesající cenový kanál, přičemž rezistence se nachází kolem úrovně 24 500. Supporty se podle metodologie price action aktuálně nacházejí poblíž úrovní 23 800 a 23 500 (horní knot pondělní svíčky).
Zdroj: xStation5
Zdroj: Fed, ISM, Macrobond, XTB Research
