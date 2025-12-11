US100 oslabuje po výsledcích tržeb Oracle 📉

Zisky po rozhodnutí Fedu rychle zmizely, protože zklamání z výsledků společnosti Oracle (ORCL.US) zhoršilo náladu a tvrdě zasáhlo technologické akcie. Investoři odklonili pozornost od vyhlídek na další snižování sazeb zpět k fundamentům technologického sektoru, kde se znovu objevují obavy z přepáleného ocenění, nadměrných výdajů na infrastrukturu pro AI a pomalé návratnosti investic.
- Akcie napojené na AI se dostaly pod tlak po zveřejnění výsledků Oracle: Nvidia a AMD oslabily přibližně o 1 %, zatímco CoreWeave klesla téměř o 4 %.
- Futures na Nasdaq 100 (US100) během dne klesly o více než 1,5 %, čímž stáhly dolů i asijské technologické akcie. Aktuálně US100 ztrácí přibližně 0,8 % a US500 klesá o 0,6 %. V Asii akcie společnosti SoftBank, úzce propojené s OpenAI, klesly v Tokiu o více než 8 %.
- Akcie Oracle se v after-market obchodování propadly o více než 10 % poté, co tržby za druhé fiskální čtvrtletí výrazně zaostaly za očekáváním trhu. Slabé výsledky jsou o to bolestivější vzhledem k pozici Oracle v AI boomu a rostoucím obavám z nafouknutého ocenění v celém sektoru.
- Společnost oznámila prudký nárůst výdajů na datová centra a hardwarovou infrastrukturu pro AI, ale výsledky naznačují, že monetizace postupuje pomaleji, než investoři doufali. Nerovnováha mezi rostoucími náklady a pomalejším růstem tržeb vyvolává nové obavy.
- Bitcoin dnes klesá o více než 2,5 %, čímž vymazává svůj růst po rozhodnutí Fedu – z úrovně 94 000 USD zpět k 90 000 USD, což je jasný signál návratu averze k riziku na trhy.
US100 se snaží stabilizovat po výprodeji a vrátil se nad 200hodinový klouzavý průměr (EMA). Navzdory volatilitě na konci podzimu je Nasdaq 100 letos stále v plusu téměř o 22 %, zatímco MSCI Global Equity Index je zatím meziročně vyšší o více než 20 % – na cestě k nejlepšímu ročnímu výkonu od roku 2019.
Zdroj: xStation5
Bitcoin téměř okamžitě vymazal zisky spojené s Fedem, jakmile se americké futures obrátily směrem dolů.
Zdroj: xStation5
Oracle znepokojuje Wall Street – ale oprávněně?
Místo toho, aby čtvrtletní zpráva uklidnila trhy, znovu rozpoutala debatu o tom, zda výdaje na AI infrastrukturu nejsou přehnané. Je tato obava na místě? Připomeňme, že Oracle v září uzavřel prestižní pětiletý kontrakt s OpenAI na výpočetní kapacitu v hodnotě 300 miliard USD, který akcie společnosti během jediného dne výrazně posílil. Po tomto oznámení se Larry Ellison na krátko stal nejbohatším člověkem na světě. Během posledních šesti měsíců společnost podepsala další kontrakty za zhruba 385 miliard USD, včetně dohod s Nvidia a Meta Platforms, přesto optimismus kolem akcie slábne.
- Ve čtvrtletí Oracle vykázal zisk 2,26 USD na akcii, což výrazně překonalo očekávání 1,64 USD, ale tržby dosáhly 16,06 miliardy USD, čímž zaostaly za očekáváním 16,2 miliardy USD. Navzdory tomuto zklamání však Oracle vykázal růst tržeb o 14 % a pozoruhodný nárůst prodeje Oracle Cloud Infrastructure (OCI) o 68 % na 4,1 miliardy USD, zatímco celkové cloudové tržby dosáhly 7,98 miliardy USD (vs. očekávaných 7,92 miliardy USD). Ani to však Wall Street nestačilo.
- Čistý zisk vzrostl na 6,14 miliardy USD z loňských 3,15 miliardy USD. Tržby ze softwaru klesly o 3 % na 5,88 miliardy USD, tedy pod očekávání 6,06 miliardy USD. Navzdory vyššímu čistému zisku byl volný peněžní tok v listopadovém čtvrtletí -10 miliard USD, což je výrazně horší než očekávaných -5,2 miliardy USD.
- Na příští čtvrtletí společnost očekává zisk 1,70–1,74 USD na akcii a meziroční růst tržeb o 19–21 %. Konsenzus činil 1,72 USD a tržby 16,87 miliardy USD, což odpovídá přibližně 19% růstu. Oracle také zvýšil plánované roční kapitálové výdaje o 15 miliard na 50 miliard USD – tedy nárůst o 40 % oproti 21 miliardám v předchozím fiskálním roce.
- Podepsané, ale dosud nezapočítané tržby vyskočily na 528 miliard USD, což představuje ohromující 438% meziroční nárůst a výrazný růst z 455 miliard USD v předchozím čtvrtletí. Pipeline je obrovská a stále se rozšiřuje a Oracle očekává další 4 miliardy USD tržeb ve fiskálním roce 2027.
- OpenAI se zavázala během pěti let utratit více než 300 miliard USD za infrastrukturu Oracle, což je základní pilíř pozice společnosti v AI ekosystému. Výzvou pro trhy je, že agresivní výstavba datových center a AI infrastruktury sice zvýšila objem objednávek, ale zároveň výrazně navýšila dluhové zatížení společnosti.
- Oracle trvá na tom, že si udrží investiční rating, a tvrdí, že část financování zajistí zákazníci, kteří poskytnou vlastní čipy pro instalaci, a dodavatelé, kteří nabídnou čipy formou leasingu. Nové závazky zvýšily plánované roční CAPEX na zhruba 50 miliard USD (z 35 miliard odhadovaných v září), ve srovnání s 21 miliardami v minulém roce.
- Společnost reagovala na analytické zprávy, které tvrdí, že na dokončení expanze infrastruktury bude potřeba více než 100 miliard USD – Oracle však argumentuje, že skutečné potřeby financování budou nižší.
Během čtvrtletí Oracle jmenoval Claye Magouyrka a Mika Siciliu za nové CEO a představil sadu AI agentů určených k automatizaci procesů ve financích, HR a obchodu. GAAP i očištěné výsledky byly podpořeny ziskem 2,7 miliardy USD před zdaněním z prodeje podílu ve výrobci čipů Ampere, který SoftBank odkoupí za 6,5 miliardy USD. Oracle vysvětlil, že prodej provedl, protože vývoj vlastních čipů již není strategicky nutný. Společnost nyní plánuje používat jakékoli čipy, které preferují její zákazníci.
Akcie Oracle v listopadu klesly o 23 %, což je nejhorší měsíční výkon od roku 2001. Cena akcie zůstává zhruba 30 % pod zářijovým maximem, přesto je od začátku roku výše o více než 30 %, což znamená lepší výkon než Nasdaq.
Zdroj: xStation5
