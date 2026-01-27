US100 roste o 0,8 %📈

Akcie největších amerických technologických společností podporují růst futures na Nasdaq 100 (US100) před dvěma klíčovými událostmi, které přijdou zítra: rozhodnutí Fedu (v 19:00 SEČ, tisková konference Jeromea Powella v 19:30 SEČ) a výsledky Meta Platforms (META.US) a Microsoftu (MSFT.US) po uzavření trhu v USA. Obě společnosti zveřejní výsledky za 4. čtvrtletí 2025 a pravděpodobně ovlivní očekávání v tom, co je v podstatě „vrchol“ aktuální výsledkové sezóny v USA. Celkový sentiment na amerických akciových trzích dnes navíc podporuje prudce oslabující dolar.
- Technologické giganty jednoznačně překonávají výkon širšího trhu. Nvidia, Apple, Amazon a Microsoft rostou přibližně o 2 %, přičemž další impuls přichází ze segmentu polovodičů. Akcie Taiwan Semiconductor a ASML rostou ještě více než přední americké technologické tituly, což poskytuje indexu významný zadní vítr.
- Síla velkých čipových společností více než kompenzuje viditelnou slabost v segmentu softwaru, kde akcie Oraclu klesají téměř o 4 %. Převažující výkon lídrů mezi velkými společnostmi může také odrážet částečné přeskupování portfolií, protože jména z „Mag 7“ byly v posledních měsících jednou z nejslabších složek hlavních amerických indexů.
- Při pohledu na výsledkovou sezónu firem z indexu S&P 500 (podle dat FactSet k 23. lednu, s 13 % reportovaných společností) 75 % překonalo očekávání čistého zisku a přibližně 70 % překonalo odhady tržeb. Meziroční růst zisku na akcii (EPS) pro S&P 500 aktuálně činí přibližně 8 %, ale po výsledcích Big Tech se tato hodnota pravděpodobně výrazně zvýší, potenciálně směrem k 15 % meziročně.
- Toto čtvrtletí bude desátým po sobě jdoucím obdobím meziročního růstu EPS pro index. S&P 500 je aktuálně oceňován na přibližně 22násobku zisků, tedy asi o 10 % výše než je jeho pětiletý průměr a zhruba o 15 % nad desetiletým průměrem, který se pohybuje okolo 19násobku.
US100 (H1)
Zdroj: xStation5
Sentiment na širším akciovém trhu je dnes obecně smíšený, ale BigTech podporuje momentum indexu Nasdaq 100. Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na indexy z různých krajin!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Co je to obchodování CFD?
- Obchodování indexů – Co je to akciový index?
- Obchodování S&P 500
Denní shrnutí: Historický den pro drahé kovy; STŘÍBRO ztrácí 30 %; USD posiluje 💡
Tři trhy, které sledovat příští týden (30. 1. 2026)
Výsledky Lockheed Martin: Vrchol geopolitického napětí i valuací
EURUSD klesá o 0,5 % po zveřejnění údajů o PPI inflaci v USA 🚨
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.