US100 ztrácí 0,8 % kvůli slábnoucímu momentu akcií spojených s AI 📉

Futures na americké indexy klesají, protože investoři snižují expozici vůči akciím spojeným s AI. Futures na S&P 500 ztrácejí 0,5 %, zatímco futures na Nasdaq 100 odepisují více než 0,8 %. Většina předobchodních ztrát se soustředí u společností navázaných na téma AI infrastruktury, které v posledních týdnech zaznamenaly výrazné zisky.
- Index S&P 500 je ohrožen ukončením historické série 10 po sobě jdoucích týdnů růstu. Tlak na technologický sektor zesílil po čtvrtečním výprodeji akcií polovodičových společností.
- Tržní sentiment oslabil poté, co výhled prodejů čipů společnosti Broadcom nenaplnil zvýšená očekávání investorů. Účastníci trhu tak začali přehodnocovat valuace technologických firem po silné rally tažené AI.
- Investoři nyní čekají na květnový report NFP z USA, který bude zveřejněn ve 14:30. Ten může výrazně ovlivnit očekávání ohledně dalšího směřování politiky Fed.
- Výnos 10letého amerického státního dluhopisu zůstává poblíž 4,47 %, zatímco silný údaj z trhu práce by mohl posílit narativ vyšších sazeb na delší dobu.
- Ceny ropy dál nacházejí podporu v nejistotě kolem jednání na Blízkém východě a v pokračujícím riziku narušení dodávek.
- Klíčovými tématy před koncem týdne zůstávají udržitelnost rally kolem AI a otázka, zda příchozí makroekonomická data ospravedlní očekávání, že úrokové sazby zůstanou zvýšené delší dobu.
Graf US100 (H1)
Při pohledu na graf US100 index poprvé za téměř dva týdny klesl pod svůj 200periodický exponenciální klouzavý průměr (EMA200, červená linie). Indikátory RSI a MACD vychladly, ačkoli současný pokles se stále může ukázat jako standardní korekce 1:1 v rámci širšího uptrendu. Pohyb pod úroveň 29 750 bodů by mohl signalizovat riziko hlubší korekce a výraznější ztráty momenta v technologickém sektoru.
Zdroj: xStation5
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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.