US100 ztrácí 2 % 📉

Americké technologické akcie dnes zažívají velmi slabou seanci, přičemž futures na index Nasdaq 100 (US100) klesly na přibližně 25 370 bodů, což představuje denní pokles o téměř 2 %. Pokles je způsoben především zrychlujícím se výprodejem v technologickém sektoru, kde akcie společností Nvidia a Microsoft klesly o více než 3 %. Dnes však neklesají pouze akcie velkých technologických společností, ale i akcie širšího IT a softwarového sektoru, kde dochází k „systematickému výprodeji“ a instituce potenciálně realizují zisky nebo opouštějí velké obchody. Negativní impuls byl dále umocněn zprávami, že íránský dron Shahed byl sestřelen stíhačkou F-35 poblíž letadlové lodi USS Abraham Lincoln. Vyhlídky na vyšší ceny ropy by mohly podkopat naděje trhu na snížení sazeb Fedu v průběhu tohoto roku.
Zdroj: xStation5
Akcie společnosti Broadcom klesly o více než 6 %, zatímco velké softwarové společnosti také zaznamenávají těžké ztráty, včetně Intuit, ServiceNow, Salesforce a NetApp. Prudký pokles v oblasti IT se nakonec přenesl i na dodavatele polovodičů a pamětí, přičemž společnost Micron klesla téměř o 5 %. Eli Lilly a Novo Nordisk také klesly o více než 4 %. Naopak akcie spojené s drahé kovy, ropou a plynem, stejně jako banky a obranný sektor, si vedou výrazně lépe.
Zdroj: xStation5
