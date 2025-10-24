🔝US500 je o 0,25 % níže před zveřejněním CPI

- Obavy o spolehlivost dat: Zářijový CPI je výjimkou z pozastavení ekonomických dat způsobeného 24denním vládním shutdownem, nicméně pokud bude shutdown pokračovat, u budoucích reportů mohou vzniknout obavy o jejich spolehlivost.
- Obavy o spolehlivost dat: Zářijový CPI je výjimkou z pozastavení ekonomických dat způsobeného 24denním vládním shutdownem, nicméně pokud bude shutdown pokračovat, u budoucích reportů mohou vzniknout obavy o jejich spolehlivost.
- Očekávaná jádrová inflace: Trhy očekávají měsíční nárůst jádrového CPI o 0,3 %, což znamená meziroční růst o 3,1 % – tedy výrazně nad 2% cílem Federálního rezervního systému.
- Předpokládaný dopad na trh: Pokud měsíční jádrová inflace dosáhne přesně očekávaných 0,3 %, očekává se, že index S&P 500 mírně poroste, potenciálně až o 0,5 %.
Dnes konečně získáme určitý vhled do americké ekonomiky, protože budou zveřejněna inflační data za září, a to navzdory vládnímu shutdownu, který v posledních týdnech omezil publikaci ekonomických údajů ze země.
Kvůli shutdownu nejsou zveřejňovány hlavní ekonomické ukazatele USA, inflační data jsou však výjimkou. Vláda je aktuálně ochromena již 24 dní, což z tohoto shutdownu činí druhý nejdelší v historii po 35denním výpadku v roce 2018 během prvního funkčního období Donalda Trumpa. Tentokrát se nezdá pravděpodobné, že bude situace rychle vyřešena.
Zatímco se očekává, že inflační data za září budou zveřejněna bez větších problémů, roste obava, že říjnové reporty mohou být méně spolehlivé, protože statistický úřad kvůli shutdownu zastavil sběr, zpracování a šíření dat.
To může znamenat problémy s přesností. Když v roce 2013 došlo k 16dennímu shutdownu, byla ovlivněna sběrnost cen pro výpočet CPI, přičemž úřad BLS tehdy uvedl, že použitý cenový vzorek činil jen asi 75 % obvyklého objemu.
Co očekávat od CPI?
Páteční zpráva o CPI má pro investory zásadní význam. Jedná se o jeden z mála jasných signálů o stavu ekonomiky před zasedáním o úrokových sazbách a pravděpodobně určí tón na trzích pro zbytek roku.
Trhy očekávají meziroční růst jádrového CPI o 3,1 %, což odpovídá i měsíčnímu růstu o 0,3 % – stejně jako minulý měsíc, ale stále vysoko nad 2% cílem Fedu.
U celkového CPI se rovněž očekává nárůst na 3,1 %. Pokud se to potvrdí, půjde o první případ od začátku roku, kdy inflace překročí hranici 3 %, oproti 2,9 % z předchozího měsíce. Dopad inflace však byl mírnější, než se čekalo, pravděpodobně díky tlaku na marže, dřívějšímu naskladnění zásob a přesunu obchodu.
Pro tento měsíc se očekává pokles cen ojetých vozů a nákladů na bydlení, které v srpnu v menších jižanských městech vzrostly více, než se čekalo, ale od té doby se stabilizovaly. Jedním z hlavních problémů však zůstává sektor služeb, jako jsou nájmy, pojištění vozidel a opravy aut, zatímco ceny letenek by měly klesnout. Ironií je, že právě ve chvíli, kdy se podnikatelské prostředí uklidňuje a obchodní válka – kromě Číny – ustupuje, američtí spotřebitelé začali více utrácet za cestování, oblečení, potraviny a zábavu. Průzkumy ukazují rostoucí optimismus ohledně klíčových oblastí, jako jsou mzdy a zaměstnanost, které se výrazně zlepšily.
Další důležité ceny ke sledování jsou energie a potraviny. V září se očekává možný růst cen benzinu spolu s mírným nárůstem cen potravin.
Ropa může být faktorem, který krátkodobě změní směr trhu. V posledních dnech ceny ropy zaznamenaly dvouciferné zisky kvůli sankcím USA vůči ruským ropným firmám, což by mohlo zpochybnit očekávané snižování úrokových sazeb centrálními bankami.
Dopad na trh
Ceny benzinu mohou výrazně zkreslovat inflační trendy, a právě proto je jádrová inflace považována za lepší ukazatel budoucí inflace. Sleduje se na měsíční bázi, aby bylo možné posoudit, jak se vyvíjejí krátkodobé ekonomické podmínky. Podle údajů od JPMorgan může mít dnešní zveřejnění jádrové měsíční inflace následující dopad na S&P 500:
-
Pokud bude inflace pod 0,25 %, index může posílit až o 1,5 %
-
Pokud bude inflace mezi 0,25 % a 0,3 %, můžeme očekávat růst o 0,75 % až 1,25 %
-
Pokud inflace zůstane dle očekávání na 0,3 %, trh může mírně vzrůst – až o 0,5 %
-
Pokud měsíční inflace překročí 0,3 %, trh může oslabit až o 1,25 %
-
Pokud inflace dosáhne 0,4 %, může trh klesnout až o 2,25 %
Nejpravděpodobnější jsou třetí a čtvrtý scénář, což znamená, že jakákoli odchylka o desetinu procentního bodu nad nebo pod 0,3 % nastaví tón pro finanční trhy.
Vzhledem k tomu, že se Federální rezervní systém pravděpodobně více soustředí na trh práce, neočekáváme, že by CPI mělo výrazný vliv na rozhodnutí Fedu příští týden, ačkoli by mohlo ovlivnit směr prosincového zasedání. Trh aktuálně oceňuje velmi vysokou pravděpodobnost, že dopad na finanční trhy bude menší než obvykle, protože existuje 98,9% pravděpodobnost, že Fed příští týden sníží sazby o 25 bazických bodů. Aby se tato očekávání výrazně změnila, musel by být růst cen výjimečně vysoký.
