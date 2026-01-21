⏫US500 roste o více než 1 %

Investoři reagovali s výraznou úlevou na změnu rétoriky Donalda Trumpa, který naznačil odklon od vojenské rétoriky ohledně získání Grónska. Ve svém vystoupení na Světovém ekonomickém fóru v Davosu prezident zaujal nezvykle umírněný tón a výrazně vynechal jakékoli zmínky o odvetných clech vůči zemím, které nedávno rozmístily ozbrojené síly na daném území.
Futures na index US500, sledující vývoj S&P 500, v ranním obchodování posílily zhruba o 1 %. Zatímco pohyb zpočátku připomínal růst z 19. prosince, momentum rychle zrychlilo a zaznamenalo nejlepší denní výkon od listopadu. Tržní analytici si všímají nápadné podobnosti s říjnovým „V“ odrazem – po prudkém poklesu o 2 % index vytvořil lokální dno a následně se vydal na trvalou cestu k novým rekordům.
Denní výkyvy indexu S&P 500. Zdroj: Bloomberg Finance LP
Podle komentátorů z Wall Street rozhodnutí deeskalovat napětí ohledně Grónska – spolu s tím, že prezident nezmínil plánované stropy na úrokové sazby z kreditních karet – naznačuje tichý ústup od některých kontroverzních politických návrhů.
Z technického pohledu index US500 aktuálně testuje úroveň 6 900. Rozhodné proražení nad 23,6% Fibonacciho retracement poslední hlavní impulsivní vlny by posílilo argument pro obnovení primárního býčího trendu a potvrdilo, že aktuální pokles zůstává v rámci běžné korekce.
Nicméně strašák protekcionismu přetrvává. Celá „clařská sága“ zdaleka neskončila – zejména s ohledem na to, že trh stále čeká na definitivní verdikt Nejvyššího soudu, zda může prezident uvalovat obchodní cla bez souhlasu Kongresu. Ačkoli v úterý soud vydal tři nesouvisející rozhodnutí, jeho mlčení ohledně celního mandátu udržuje na trzích nejistotu, která dále zatěžuje globální investory.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na indexy z různých krajin!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Denní shrnutí: Wall Street a EURUSD rostou před zítřejším rozhodnutím Fedu 🗽 Ropa posiluje
US100 roste o 0,8 %📈
Výprodej amerického dolaru 🚨 USDIDX klesá téměř o 1 %
Pokus o odraz u zemního plynu 📈 Počasí na východním pobřeží USA v centru pozornosti
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.