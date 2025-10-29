USA investují 80 miliard USD do jaderné energie 🗽Cameco roste o 20 % díky dohodě s Westinghouse

- Akcie Cameco dnes prudce rostou díky dohodě mezi USA a Westinghouse
Administrativa prezidenta Trumpa se zavázala investovat přes 80 miliard USD do výstavby nových jaderných reaktorů Westinghouse. Spojené státy by mohly získat přibližně 8% podíl ve společnosti, pokud budou dosaženy určité ziskové cíle, a v případě, že valuace Westinghouse překročí do roku 2029 hranici 30 miliard USD, zvažuje se vstup na burzu (IPO).
Akcie Cameco vzrostly o 23,4 % a dosáhly nových historických maxim, podpořeny svým 49% vlastnickým podílem ve Westinghouse. Mezitím australské uranové tituly v průměru posílily o 10 %, v čele s Boss Energy, Peninsula Energy a Alligator Energy.
Tato transakce posiluje pozitivní sentiment v jaderném sektoru, který již těží z restartu reaktoru Three Mile Island firmou Microsoft, investice Amazonu ve výši 500 milionů USD do technologie SMR a snížení produkce Cameco o 19 %.
Zároveň ale provozní problémy u Paladin a Boss Energy připomínají stále přítomnou volatilitu na trhu s uranem.
Struktura dohody připomíná předchozí státní kapitálové vstupy do firem jako Intel a U.S. Steel, jejichž cílem bylo odstranit finanční překážky u strategických projektů, zpomalených i přes rostoucí poptávku po elektřině vyvolanou nástupem AI a expanzí datových center.
Spojené státy budou fungovat jako hlavní odběratel nových reaktorů, což umožní zahájení výstavby a objednání klíčových komponent s dlouhým dodacím cyklem. Investiční rámec zároveň umožní vládě podíl na zisku, pokud výnosy Westinghouse přesáhnou 17,5 miliardy USD.
Akcie Cameco, druhého největšího světového producenta uranu, posílily o více než 20 % a překonaly historická maxima. Společnost vlastní 49 % Westinghouse, zatímco zbylých 51 % patří Brookfield Asset Management a Brookfield Renewable Partners.
Po oznámení dohody prudce rostly také americké uranové akcie – Denison Mines, Uranium Energy Corp, Ur-Energy a Uranium Royalty Corp přidaly mezi 5 % a 20 % během jediné seance.
