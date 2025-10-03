USA Rare Earth posiluje o 10 % po zprávě o jednání s Bílým domem

🔹 Akcie USA Rare Earth vzrostly o 10 % v předobchodní fázi po zprávě o jednání s Bílým domem.
Akcie společnosti USA Rare Earth vyskočily v předobchodní fázi o 10 % poté, co média informovala o tom, že generální ředitelka firmy Barbara Humpton je v intenzivním kontaktu s Bílým domem ohledně možné spolupráce. V rozhovoru pro CNBC uvedla, že firma zvažuje další kroky v souvislosti s podporou domácí těžby strategických surovin.
Tento vývoj přichází v době, kdy americká administrativa zesiluje snahy o snížení závislosti na Číně, která má téměř monopolní postavení v oblasti vzácných zemin a strategických minerálů. Prezident Donald Trump již v březnu aktivoval nouzové pravomoci s cílem podpořit domácí produkci kritických surovin a urychlit rozvoj domácích těžebních projektů.
V tomto týdnu vláda USA oznámila, že získala 5% podíl ve společnosti Lithium Americas (LAC.TO) i v jejím společném podniku Thacker Pass s General Motors – jedná se o největší připravovaný zdroj lithia na západní polokouli. V červenci pak MP Materials uzavřela miliardovou dohodu s americkým ministerstvem obrany na navýšení výroby magnetů z vzácných zemin, přičemž vláda se stala jejím největším akcionářem.
USA Rare Earth vyvíjí vlastní důl v Sierra Blanca v Texasu a plánuje spuštění výrobního závodu na neodymové magnety v Stillwateru (Oklahoma) v první polovině roku 2026. Tyto magnety jsou klíčové pro výrobu elektromotorů, obranných systémů i obnovitelných zdrojů energie.
K 2. říjnu vzrostla hodnota akcií společnosti od začátku roku o 97,8 %, čímž firma dosáhla tržní kapitalizace přibližně 2,59 miliardy USD. Zprávy o možné vládní podpoře a strategickém partnerství tak dále zvyšují důvěru investorů v dlouhodobý růstový potenciál firmy.
Tento vývoj zdůrazňuje, že americká vláda je ochotna přímo investovat a vstupovat do projektů, které posílí národní soběstačnost v kritických surovinách, a to i prostřednictvím minoritních podílů či podpory infrastruktury.
Graf USAR.US (D1)
Zdroj: xStation5
