USDIDX: dolar začíná týden pod tlakem kvůli obchodním turbulencím 📄

Rozhodnutí Nejvyššího soudu, které omezuje schopnost administrativy jednostranně zavádět cla
Trumpovo okamžité oznámení nového jednotného 15% globálního cla
Nejistota kolem vracení vybraných cel a potenciálních právních sporů
Vnímaná podpora růstu mimo USA
Pokračující fiskální a politická nejistota ve Spojených státech
Nízká likvidita v Asii zesilující pohyby na měnách
Americký dolar vstoupil do týdne pod tlakem poté, co Nejvyšší soud USA zneplatnil významnou část celního systému zavedeného bývalým prezidentem Donaldem Trumpem na základě mimořádných pravomocí. Zpočátku byl verdikt vnímán jako pozitivní pro globální růst, protože omezuje jednostranné kroky USA v oblasti obchodu. Trump však rychle zareagoval oznámením nového, jednotného 15% globálního cla, tentokrát opřeného o jiný právní základ. Pro trhy byl vzkaz jasný: právní nástroje se mohou měnit, ale směr politiky zůstává stejný.
Z technického pohledu se dolarový index (DXY) pokouší stabilizovat po otestování oblasti 96 bodů, ale nadále zůstává v širší konsolidaci.
Kombinace právní nejistoty a pokračování restriktivní obchodní politiky spustila plošný výprodej dolaru. Investoři začali přehodnocovat vyjednávací pozici USA v obchodě, fiskální dopady a riziko vleklých právních sporů ohledně případného vracení cel. Vzhledem k tomu, že trhy v Japonsku a Číně byly zavřené, omezená likvidita dále zesílila pohyby na FX — EURUSD přidává téměř 0,30 % na 1,1830, zatímco USDJPY klesá o 0,25 % na 154,5580. Reakce trhu odráží nejen obchodní titulky, ale i opětovné znepokojení z nepředvídatelnosti americké politiky.
Současně posílila aktiva typu safe haven, zatímco rizikovější segmenty trhu se dostaly pod tlak. Zlato vystoupalo na nejvyšší úroveň za poslední tři týdny, ropa oslabila kvůli obavám o poptávku navzdory obnovení rozhovorů USA–Írán a kryptoměnový trh zaznamenal výrazné likvidace pozic.
