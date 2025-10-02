USDIDX posiluje o 0,3 % po čtyřdenní ztrátové sérii💲📈

Dolar přerušuje čtyřdenní sérii poklesů, přestože na začátku seance vykazoval slabost. Index USDIDX aktuálně roste zhruba o 0,3 % a vrací se do konsolidačního pásma, které přetrvávalo během srpna a září.
Největší ztrátu vůči dolaru zaznamenává norská koruna (USDNOK: +0,95 %), kterou dále oslabuje tlak na ropu – její cena za poslední čtyři seance klesla téměř o 6,5 %. Mezi hlavní ztrátové měny G10 patří i sousední švédská koruna (USDSEK: +0,55 %) a australský dolar (AUDUSD: -0,4 %), který oslabují poklesy komodit spojených s touto měnou (včetně železné rudy a uhlí).
Důležitým faktorem ve prospěch dolaru je dnes zpráva společnosti Challenger o propouštění, zejména vzhledem k tomu, že zítřejší zveřejnění statistik NFP bylo zrušeno a trh se tak více zaměřuje na jiné signály z trhu práce. Data ukázala první výraznější pokles propouštění od února – téměř o 26 % (poslední záporná hodnota byla v červenci a činila jen -1,6 %), což by mělo mírnit holubičí očekávání ohledně dalšího vývoje politiky Fedu po včerejší zprávě ADP, která ukázala ztráty pracovních míst.
Zazněly také jestřábí komentáře členů Federálního rezervního systému. Prezidentka pobočky Fedu v Dallasu Lorie Logan označila nedávné snížení sazeb za pojistku proti rychlému zhoršení situace na trhu práce, přičemž zdůraznila stále silnou spotřebitelskou poptávku a potřebu mírně restriktivní měnové politiky. Je však třeba připomenout, že Logan není hlasujícím členem FOMC.
Zdroj: xStation5
