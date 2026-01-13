USDJPY: spekulace o rozpuštění dolní komory způsobují prudké oslabení jenu ✂️

- Jen prudce oslabuje kvůli politickému riziku
- Trhy započítávají uvolněnější kombinaci politik
- Riziko intervence roste u klíčových úrovní
- Jen prudce oslabuje kvůli politickému riziku
- Trhy započítávají uvolněnější kombinaci politik
- Riziko intervence roste u klíčových úrovní
Japonský jen se znovu dostal pod silný tlak po zprávách, že premiérka Sanae Takaichi se chystá rozpustit dolní komoru parlamentu, a to již na začátku legislativního zasedání 23. ledna. Tento krok by otevřel cestu k předčasným volbám, pravděpodobně 8. nebo 15. února. USDJPY vystoupal na 158,9500, což znamená nejslabší úroveň jenu od července 2024. Měna také dosáhla rekordních minim vůči euru a švýcarskému franku a nejslabší úrovně vůči britské libře od roku 2008. Trhy tento politický krok vnímají jako posílení Takaichiiny pozice a zvýšení pravděpodobnosti dalšího fiskálního stimulu, což posiluje očekávání, že Japonsko si zachová uvolněnou kombinaci politik.
Jen je zdaleka nejslabší měnou G10, zdroj: xStation 5
Výprodej jenu odráží rostoucí význam tzv. „Takaichi trade“ – scénáře, ve kterém investoři započítávají uvolněnější fiskální politiku a pokračující tlak na Bank of Japan, aby oddálila normalizaci měnové politiky. Politická konsolidace před rozpočtovými jednáními zvyšuje riziko vyšší emise dluhu.
Japonské úřady se pokusily omezit rozsah poklesů verbální intervencí. Ministryně financí Satsuki Katayama potvrdila, že během jednání s americkým ministrem financí Scottem Bessentem vyjádřila obavy ohledně „jednostranného“ oslabování jenu.
USDJPY se obchoduje poblíž několikaměsíčních maxim, s denním ziskem +0,60 % kolem 159,0000, a blíží se psychologické hranici 160,00.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 70 CFD na globální měnové páry!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Rozvod Evropy a USA kvůli Grónsku
📉 EURUSD ztrácí 0,3 %
🚨 Ropa klesá o 3 % – největší pokles od října 📉 Odloží USA útok na Írán?
US Open: Optimismus žene indexy na Wall Street vzhůru📈 BlackRock roste po výsledcích
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.