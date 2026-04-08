Válečné posuny na forexovém trhu: USD prudce klesá 💥; AUD, NZD a CHF se odrážejí vzhůru 🚀

Dvoutýdenní přerušení vojenských operací USA proti Íránu dnes vyvolalo na devizovém trhu prudký otřes a obrátilo velkou část pohybů, které jsme sledovali v posledních týdnech. Napříč širokým spektrem měn jsou nejvíce nakupovány cyklické měny, přičemž v čele stojí NZD, SEK a ZAR, zatímco USD a CAD se nacházejí na samém dně žebříčku výkonnosti. Párům jako NZDUSD, AUDUSD a GBPUSD se daří prudce růst, přičemž těží ze současného růstu futures na americké indexy a z výrazného výprodeje na ropě po největším jednodenním poklesu cen ropy za poslední roky. Dolarový index klesá přibližně o 0,9 %, což v prostředí prudkého návratu rizikového apetitu na akciových trzích oslabuje poptávku po bezpečných aktivech a odsunuje defenzivní pozice v USD a do určité míry i v JPY do pozadí.
Dnešní reakce navazuje na vzorec z posledních týdnů, kdy se změny v intenzitě konfliktu s Íránem rychle promítají do pohybů dolaru, jenu, ropy a zlata, a zvyšují tak volatilitu na hlavních měnových párech. Výše je heatmapa volatility na forexovém trhu. Zdroj: xStation
Největším příjemcem dnešní kombinace jestřábí centrální banky a globální deeskalace však zůstává kiwi. Po rozhodnutí RBNZ pár NZDUSD dočasně vzrostl až o 2 % k úrovni 0,5844 a aktuálně si drží zisky kolem 1,7 % při kurzu přibližně 0,5824. Investoři vyhodnotili vyjádření banky jako „jestřábí pauzu“ – RBNZ jasně signalizovala připravenost k rychlému zvýšení sazeb, pokud se inflace rozšíří i mimo energetický sektor a začne ovlivňovat mzdy a cenová očekávání. Zároveň banka zdůraznila, že nabídkový šok spojený s předchozím růstem cen ropy je dočasný a že slabší domácí poptávka a rostoucí volné kapacity omezují riziko druhého kola inflace.
V tomto prostředí NZD těží dvojím způsobem – jako měna s relativně vysokým úrokovým diferenciálem a zároveň jako klasický zástupce risk-on koše, který se nyní po přerušení bojů mezi USA a Íránem vrací do přízně. Pokud se okno pro mírová jednání v Islámábádu neuzavře příliš rychle, může si současná převaha NZD nad USD udržet sílu. Pokračující nestabilita v regionu a riziko náhlé eskalace však stále vyžadují opatrnost při rozšiřování pozic.
Pár NZDUSD dnes testoval důležitý dlouhodobý kontrolní bod vyznačený na EMA 200. Tento retest zatím nebyl úspěšný.
Zdroj: xStation
