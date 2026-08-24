📈 Vítězové a poražení z S&P 500 (21.8.2026)

Vítězové:
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Robinhood Markets Inc (HOOD) +13,70 %: Americká společnost provozující populární platformu pro obchodování s akciemi, ETF a kryptoměnami bez poplatků.
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Moderna Inc (MRNA) +11,81 %: Americká farmaceutická a biotechnologická společnost, která se zaměřuje na vývoj vakcín a léčiv na bázi mRNA.
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Coinbase Global Inc (COIN) +8,20 %: Americká společnost provozující jednu z největších světových platforem pro bezpečný nákup, prodej a ukládání kryptoměn.
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Freeport-McMoRan Inc (FCX) +7,64 %: Americká těžební společnost, která patří mezi přední světové producenty mědi, zlata a molybdenu.
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Albemarle Corp (ALB) +6,75 %: Americká chemická společnost patřící k největším světovým dodavatelům lithia, klíčové suroviny pro baterie do elektromobilů.
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Estee Lauder Cos Inc/The (EL) +6,02 %: Nadnárodní kosmetický gigant se sídlem v USA, výrobce prestižního make-upu, parfémů a produktů pro péči o pleť.
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HCA Healthcare Inc (HCA) +5,64 %: Americká společnost, která vlastní a provozuje jednu z největších sítí nemocnic a zdravotnických zařízení v USA a Velké Británii.
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Tesla Inc (TSLA) +5,14 %: Americká automobilka a energetická společnost, globální lídr ve výrobě elektromobilů a bateriových úložišť.
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Lululemon Athletica Inc (LULU) +4,65 %: Kanadsko-americká maloobchodní společnost prodávající prémiové sportovní oblečení, známá především pro své vybavení na jógu.
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Chipotle Mexican Grill Inc (CMG) +4,56 %: Americký řetězec restaurací rychlého občerstvení s důrazem na kvalitu surovin, specializující se na mexickou kuchyni (tacos a burritos).
Poražení:
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Marvell Technology Inc (MRVL) -5,57 %: Americká technologická společnost vyvíjející polovodiče a mikročipy pro datová centra, 5G sítě a datová úložiště.
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Sempra (SRE) -5,14 %: Americká energetická a infrastrukturní společnost, která působí v plynárenství a elektrárenství napříč Severní Amerikou.
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Edison International (EIX) -4,11 %: Americká holdingová společnost v oblasti veřejných služeb, primární dodavatel elektrické energie pro oblast jižní Kalifornie.
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American Electric Power Co Inc (AEP) -3,79 %: Jedna z největších amerických energetických společností, která zajišťuje výrobu, přenos a distribuci elektřiny.
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CenterPoint Energy Inc (CNP) -3,56 %: Americká utilitní společnost zajišťující dodávky zemního plynu a elektrické energie na několika klíčových trzích v USA.
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Quanta Services Inc (PWR) -3,49 %: Americká korporace poskytující specializované inženýrské a stavební služby pro energetickou a telekomunikační infrastrukturu.
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Qnity Electronics Inc (QNTY) -3,48 %: Technologická společnost zaměřující se na vývoj a výrobu elektronických komponentů a integrovaných řešení.
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Xcel Energy Inc (XEL) -3,06 %: Americká společnost v sektoru veřejných služeb (elektřina a plyn), která patří k průkopníkům v přechodu na obnovitelné zdroje energie.
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Bunge Global SA (BG) -2,97 %: Globální agropotravinářská a komoditní společnost, jeden z největších světových zpracovatelů olejnin a dodavatelů zemědělských produktů.
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Exelon Corp (EXC) -2,84 %: Největší americká utilitní společnost podle počtu zákazníků a vůbec největší provozovatel jaderných elektráren ve Spojených státech.
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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.