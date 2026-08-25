📈 Vítězové a poražení z S&P 500 (24.8.2026)

Vítězové:
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Expedia Group Inc (EXPE) +5,44 %: Americká online cestovní společnost, která provozuje populární weby pro rezervaci letenek, hotelů a pronájem aut.
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Dollar Tree Inc (DLTR) +4,01 %: Americký řetězec diskontních prodejen nabízející široké spektrum zboží za velmi nízké ceny (původně vše za jeden dolar).
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Church & Dwight Co Inc (CHD) +3,78 %: Americký výrobce produktů pro domácnost a osobní péči, známý především díky ikonické značce jedlé sody Arm & Hammer.
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Altria Group Inc (MO) +3,60 %: Jedna z největších světových tabákových společností, výrobce cigaret značky Marlboro pro americký trh.
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GoDaddy Inc (GDDY) +3,55 %: Americká technologická společnost zabývající se registrací internetových domén a poskytováním webhostingu.
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Gartner Inc (IT) +3,51 %: Přední světová výzkumná a poradenská společnost, která poskytuje analytické služby v oblasti informačních technologií.
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Carvana Co (CVNA) +3,46 %: Americký online prodejce ojetých automobilů, který se proslavil svými obřími prosklenými „automaty na auta“.
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BXP Inc (BXP) +3,43 %: Dříve známá jako Boston Properties, jde o přední americký realitní investiční fond (REIT) zaměřený na luxusní kancelářské budovy.
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American Water Works Co Inc (AWK) +3,34 %: Největší veřejně obchodovaná americká vodárenská společnost poskytující služby v oblasti vodného a stočného.
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Edison International (EIX) +3,32 %: Americká holdingová společnost v oblasti veřejných služeb, jeden z hlavních dodavatelů elektřiny v jižní Kalifornii.
Poražení:
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Seagate Technology Holdings PL (STX) -6,51 %: Americká technologická společnost patřící k největším světovým výrobcům pevných disků (HDD) a řešení pro ukládání dat.
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SanDisk Corp (SNDK) -6,45 %: Známý výrobce paměťových karet a flash disků.
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Ciena Corp (CIEN) -6,02 %: Americká telekomunikační společnost, která dodává síťová zařízení, optické systémy a softwarové služby.
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Micron Technology Inc (MU) -5,83 %: Významný americký výrobce polovodičů, který se specializuje na paměťové čipy (DRAM a NAND flash).
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JB Hunt Transport Services Inc (JBHT) -5,65 %: Jedna z největších přepravních a logistických společností v Severní Americe.
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Super Micro Computer Inc (SMCI) -5,56 %: Americká společnost zabývající se výrobou a návrhem vysoce výkonných serverů a úložných systémů, klíčový hráč v infrastruktuře pro AI.
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Western Digital Corp (WDC) -5,24 %: Přední americká technologická firma a globální výrobce pevných disků, SSD a paměťových flash zařízení.
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Coherent Corp (COHR) -4,85 %: Globální vývojář a výrobce laserových systémů a přesných optických komponentů pro průmysl, medicínu i vědu.
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Axon Enterprise Inc (AXON) -4,80 %: Technologická společnost dodávající vybavení pro policii a armádu, proslulá výrobou taserů a osobních policejních kamer.
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FedEx Freight Holding Co Inc (FDX) -4,41 %: Divize nadnárodního kurýrního a logistického gigantu FedEx, specializující se na těžší nákladní přepravu.
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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.