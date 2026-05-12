Vodafone se probouzí: Sázka na klíčové trhy konečně nese ovoce 📈

- Vodafone vykázal organický růst výnosů ze služeb o 5,1 %, čímž překonal očekávání analytiků.
- Firma se soustředí především na hlavní trhy, zejména Německo a Velkou Británii.
- Odkup podílu ve VodafoneThree za 4,3 miliardy liber posílí pozici společnosti na britském trhu.
- Strategie Margherity Della Valle ukazuje směr k jednodušší, efektivnější a růstově silnější společnosti.
- Vodafone vykázal organický růst výnosů ze služeb o 5,1 %, čímž překonal očekávání analytiků.
- Firma se soustředí především na hlavní trhy, zejména Německo a Velkou Británii.
- Odkup podílu ve VodafoneThree za 4,3 miliardy liber posílí pozici společnosti na britském trhu.
- Strategie Margherity Della Valle ukazuje směr k jednodušší, efektivnější a růstově silnější společnosti.
Společnost Vodafone Group oznámila za čtvrté fiskální čtvrtletí lepší výsledky, než očekávali analytici. Organické výnosy ze služeb vzrostly o 5,1 %, zatímco trh podle dat Bloombergu počítal s růstem kolem 4,9 %. Pro investory jde o důležitý signál, že rozsáhlá transformace firmy začíná přinášet konkrétní výsledky a že zaměření na nejsilnější trhy může být správnou cestou.
Generální ředitelka Margherita Della Valle, která stojí v čele Vodafonu od roku 2023, zdůraznila, že po třech letech proměn je firma jednodušší, efektivnější a má silnější růstový výhled. Zvláště důležitý je návrat k růstu v Německu, které patří mezi klíčové trhy skupiny. Vedle toho společnost zaznamenala silný výkon také v Africe a Turecku, což podpořilo celkové výsledky.
Vodafone v posledních letech výrazně mění svoji strategii. Místo široké mezinárodní přítomnosti se soustředí na trhy, kde má silnější pozici a lepší šanci dosahovat vyšší efektivity. Tento přístup vedl k prodeji aktivit v Itálii a Španělsku, stejně jako ke snížení podílu v nizozemském operátorovi VodafoneZiggo. Firma se tak postupně zbavuje méně strategických aktiv a soustředí kapitál i manažerskou pozornost na oblasti, kde může získat větší tržní sílu.
Významným krokem je také nedávno oznámená dohoda na odkup podílu CK Hutchison ve společnosti VodafoneThree za 4,3 miliardy liber. Tento obchod má Vodafonu zajistit plnou kontrolu nad největším britským operátorem. V kontextu evropského telekomunikačního trhu jde o mimořádně důležitý krok, protože sektor dlouhodobě trpí roztříštěností, silnou konkurencí a tlakem na marže.
Evropští i britští operátoři dlouhodobě argumentují, že ke zvládnutí vysokých investic do sítí nové generace potřebují větší rozsah. Budování a modernizace infrastruktury, zejména v souvislosti s technologiemi 5G, je kapitálově náročné a firmy často nedokázaly tyto náklady plně přenést na zákazníky. Konsolidace trhu proto může být cestou, jak zvýšit efektivitu a zlepšit návratnost investic.
Vodafone se však vydává trochu odlišnou cestou než někteří konkurenti. Zatímco Deutsche Telekom nebo BT Group výrazně investují do vlastní infrastruktury, Vodafone se více orientuje na asset-light model a softwarově řízený přístup. Firma v minulosti monetizovala část své věžové infrastruktury, například přes Vantage Towers, a zároveň rozvíjí partnerství v oblasti datových center s technologickými společnostmi, jako jsou Microsoft nebo Amazon.
Z pohledu investorů je aktuální výsledek pozitivním potvrzením, že strategie Margherity Della Valle začíná fungovat. Vodafone se po letech expanze a složité struktury snaží stát jednodušší, kapitálově efektivnější a růstově atraktivnější společností. Přesto zůstává výzvou silná konkurence v evropském telekomunikačním sektoru, vysoké investiční nároky a nutnost udržet růst v Německu i Británii.
Celkově lze říci, že Vodafone vstupuje do další fáze své transformace s lepší výchozí pozicí než v minulých letech. Překonání očekávání v organických výnosech ze služeb, návrat růstu v Německu a posílení pozice na britském trhu ukazují, že strategický obrat směrem ke klíčovým trhům může být pro firmu zásadním impulzem.
Graf VOD.UK (D1)
Akcie Vodafone pokračují v pozitivním technickém nastavení a aktuálně se obchodují kolem úrovně 1,2105 GBP, tedy na horní hraně sledovaného cenového pásma. Cena se drží nad oběma klíčovými klouzavými průměry, konkrétně nad EMA 50 na úrovni 1,1369 GBP i nad SMA 100 na úrovni 1,0926 GBP, což potvrzuje převahu kupců a stabilní růstový trend. Důležité je také to, že EMA 50 zůstává nad SMA 100, což podporuje střednědobě býčí technický výhled.
RSI se nachází na hodnotě 62,6, tedy v pozitivní oblasti, ale zatím pod hranicí překoupenosti. To naznačuje, že akcie mají stále prostor pro další růst, i když po posledním silnějším pohybu směrem vzhůru může trh krátkodobě reagovat výběrem zisků. Nyní je klíčovou rezistencí oblast kolem 1,2190 GBP, kde cena narazila na horní úroveň grafu. Pokud se akciím podaří tuto hladinu přesvědčivě překonat a udržet se nad ní, mohlo by dojít k pokračování růstu směrem k dalším vyšším úrovním. Naopak nejbližší podpora se nachází v okolí EMA 50 na ceně 1,1369 GBP, případně níže u SMA 100 na hodnotě 1,0926 GBP. Udržení ceny nad těmito průměry bude důležité pro zachování pozitivního scénáře.
Zdroj: xStation5
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Denní shrnutí: Polovodiče odvádějí pozornost od Íránu
Airbnb uvádí, že AI se nyní podílí na téměř 60 % kódu, protože automatizace dál roste napříč platformou
Santa Clara County žaluje Metu kvůli podvodným reklamám na Facebooku a Instagramu
Intel roste poté, co Lip-Bu Tan upozornil na novou spolupráci s Nvidií
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.