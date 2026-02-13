Volkswagen drží kurz elektromobility i po změně klimatické politiky USA

-
Volkswagen potvrzuje pokračování své transformační strategie směrem k nízkoemisním vozidlům.
-
Změna klimatické politiky USA nemění dlouhodobé plány společnosti.
-
Automobilka přizpůsobuje strategii konkrétním podmínkám jednotlivých trhů.
-
Elektrifikace zůstává klíčovým pilířem budoucího rozvoje.
-
Automobilka Volkswagen potvrdila, že její dlouhodobá strategie transformace směrem k efektivnějším a nízkoemisním vozidlům zůstává beze změny, a to i po nedávném oslabení klimatických regulací ve Spojených státech administrativou prezidenta Donalda Trumpa.
Společnost zdůraznila, že bez ohledu na politický či regulatorní vývoj nadále pokračuje v plnění své dlouhodobé transformační strategie. Volkswagen zároveň uvedl, že jako globální výrobce zohledňuje specifické podmínky jednotlivých trhů a přizpůsobuje své plánování místním regulatorním požadavkům.
Vyjádření přichází v době, kdy změny v americké klimatické politice vyvolaly otázky ohledně tempa přechodu k elektromobilitě a přísnějším emisním normám. Volkswagen však dává jasně najevo, že jeho investice do elektrifikace, vývoje baterií a snižování emisí nejsou závislé pouze na jednom trhu.
Z pohledu investorů je klíčové, že firma potvrzuje kontinuitu strategie a neplánuje zásadní odklon od své cesty k elektrifikaci, přestože regulatorní prostředí v USA může být v krátkodobém horizontu méně přísné.
Graf VOW1.DE (D1)
Akcie Volkswagen se obchodují kolem 102,20 EUR a pohybují se v úzkém pásmu konsolidace po předchozím růstu k úrovním nad 108 EUR. Trh tak přešel z dynamické růstové fáze do postranního pohybu. Cena se aktuálně drží těsně nad EMA 50 (102,44 EUR) a zároveň nad SMA 100 (99,26 EUR). Skutečnost, že se akcie pohybují nad oběma klouzavými průměry, potvrzuje, že střednědobý trend zůstává technicky pozitivní, i když krátkodobé momentum slábne. RSI se nachází v neutrální zóně, což naznačuje rovnováhu mezi kupci a prodejci bez známek překoupenosti či přeprodanosti.
Klíčovou rezistencí zůstává oblast 104–106 EUR, jejíž průraz by mohl otevřít prostor k opětovnému testu maxim kolem 108–110 EUR. Naopak podpora se nachází v pásmu 99–100 EUR, kde leží SMA 100 a předchozí cenové reakce. Její prolomení by znamenalo zhoršení technického obrazu.
Zdroj: xStation5
