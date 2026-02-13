US OPEN: Trh hledá směr po inflačních datech

Poslední seance bouřlivého týdne začíná na Wall Street v nejisté náladě. Investoři dnes obdrželi důležité údaje o inflaci, ale zdá se, že to stále nemá vliv na ocenění. Sezóna zveřejňování výsledků stále pokračuje, ale akcionáři zdá se kladou větší důraz na sentiment než na data. Hlavní americké indexy omezují pohyby na méně než 0,5 %.
Údaje společnosti BlackRock naznačují, že navzdory nedávným obavám o kvalitu a stav společností těžících z revoluce v oblasti umělé inteligence jsou přílivy retailových investorů do fondů investujících do technologického sektoru na rekordní úrovni.
Donald Trump zdůrazňuje nutnost jednání s Íránem, ale jeho činy naznačují opak. Americká vláda vyšle na Blízký východ další letadlovou loď spolu s doprovodem.
Makroekonomické údaje:
V USA byly zveřejněny údaje o inflaci za leden 2026.
- Meziroční inflace dosáhla 2,4 % oproti očekáváním 2,5 %. Na měsíční bázi činila 0,2 % oproti očekáváním 0,3 %.
- Jádrová inflace byla v souladu s očekáváními na úrovni 2,5 % meziročně a 0,3 % meziměsíčně.
US100 (D1)
Kupující se nepodařilo získat zpět úrovně nad 23,6 % Fibonacciho úrovní, což signalizuje slabou poptávku a postupnou ztrátu dynamiky. Pro prodejce je hlavním cílem odpor na 61,8 % Fibonacciho úrovni, jehož prolomení by mohlo otevřít cestu k hlubší korekci. Než k tomu dojde, musí být překonána 50 % Fibonacciho úroveň. Určitou podporu ceně poskytuje RSI, který klesl téměř do překoupeného teritoria. Zdroj: xStation5
Zprávy o společnostech:
- Arista Network (ANET.US): Výrobce elektroniky posílil o více než 6 % po silných výsledcích. Společnost překonala očekávání jak v oblasti zisku, tak tržeb. Management uvedl, že navzdory nákladovému tlaku ze strany paměťových komponentů zůstávají ziskové marže v nadcházejících čtvrtletích neohroženy.
- Applied Materials (AMAT.US): Akcie vzrostly o více než 10 % po jasném překonání tržních očekávání během konferenčního hovoru o výsledcích a optimistických prognózách tržeb pro nadcházející čtvrtletí.
- Pinterest (PINS.US): Akcie sociální platformy klesly až o 20 % po zklamání z výsledků. Výsledky za 4. čtvrtletí ukázaly, že EPS i tržby byly mírně pod očekáváním, ale na ocenění se negativně podepsaly pesimistické prognózy tržeb do budoucna.
- Alibaba (BABA.US): Americká administrativa zvažuje zařazení společnosti Alibaba na seznam subjektů podléhajících vývozním omezením (1260H); akcie klesly o přibližně 2 %.
- Rivian (RIVN.US): Akcie výrobce elektromobilů vzrostly o více než 20 % po oznámení prognóz prodeje nového modelu automobilu společnosti.
