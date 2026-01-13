Volkswagen sází na cenově dostupné elektromobily, očekává růst prodejů v roce 2026

- VW očekává růst prodejů elektromobilů v roce 2026, tažený zejména novými levnějšími modely jako ID. Polo.
- Výrazná expanze v Číně má zahrnovat více než deset nových elektrických modelů.
- Americká cla a nižší prodeje v Číně zatěžují celkové výsledky, přestože Evropa zůstává silným trhem.
- Konkurence od čínských i evropských značek sílí, zejména v oblasti cenově dostupných městských elektromobilů.
- VW očekává růst prodejů elektromobilů v roce 2026, tažený zejména novými levnějšími modely jako ID. Polo.
- Výrazná expanze v Číně má zahrnovat více než deset nových elektrických modelů.
- Americká cla a nižší prodeje v Číně zatěžují celkové výsledky, přestože Evropa zůstává silným trhem.
- Konkurence od čínských i evropských značek sílí, zejména v oblasti cenově dostupných městských elektromobilů.
Volkswagen plánuje v letošním roce zvýšit prodeje elektromobilů, a to především díky uvedení nových dostupných modelů jako je ID. Polo s cenou kolem 25 000 eur (zhruba 29 000 USD). Zatímco v roce 2025 dodal VW přibližně 382 000 elektromobilů, což je podobný objem jako v předchozím roce, poklesy v Číně vyvážily silný růst v Evropě.
Podle Martina Sandera, člena představenstva zodpovědného za prodej a marketing, se VW v roce 2026 zaměří na rozšíření elektrické nabídky právě v Číně, kde plánuje uvést více než deset nových modelů. Automobilka spolupracuje s čínskou společností Xpeng Inc. na modernizaci své nabídky pro největší automobilový trh světa.
Volkswagen aktuálně čelí tlaku jak ze strany amerických cel, tak kvůli slábnoucím dodávkám v Číně. V Evropě navíc čelí konkurenci v podobě čínských značek, jako je BYD s modelem Dolphin Surf dostupným za cenu kolem 23 000 eur. Situaci dále komplikuje rostoucí nabídka levných elektromobilů i od tradičních evropských rivalů – například Citroën ë-C3 od Stellantisu byl v loňském roce ve Francii nabízen od 14 990 eur a Renault připravuje novou elektrickou verzi Twinga pod hranicí 20 000 eur.
Klíčem k úspěchu Volkswagenu bude schopnost nabídnout cenově dostupné elektromobily, aniž by došlo k výraznému kompromisu v kvalitě nebo dojezdu. V segmentu, kde rozhoduje každé euro, se o zákazníka svádí tvrdý boj nejen mezi zavedenými značkami, ale i s agresivně expandující čínskou konkurencí.
Graf VOW1.DE (D1)
Akcie společnosti Volkswagen se aktuálně obchodují na ceně 103,20 EUR a v posledních dnech se drží v úzkém pásmu kolem této hodnoty. Cena zůstává nad klouzavými průměry EMA 50 (102,10 EUR) i SMA 100 (99,20 EUR), což naznačuje, že zatím přetrvává pozitivní technické nastavení. Krátkodobý růstový trend, který započal začátkem listopadu, byl v prosinci zastaven u úrovně 109,7 EUR a od té doby akcie postupně korigují. V posledních dnech se však pokles zpomalil a klouzavé průměry fungují jako podpora, kterou trh zatím respektuje. RSI se pohybuje na úrovni 50,8, tedy v neutrální zóně, bez známek překoupenosti či přeprodanosti.
Technicky bude důležité sledovat, zda cena udrží oblast nad 102 EUR. Pokud by došlo k proražení pod EMA 50 a SMA 100, mohl by následovat pokles směrem k 92-93 EUR. Naopak potvrzení růstu nad úroveň 105 EUR by mohlo obnovit pozitivní trend a otevřít prostor k návratu k prosincovým maximům.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Experimentální lék pozastaven❓💊 Akcie Disc Medicine ztrácejí až 7 % 🚨
Rozvod Evropy a USA kvůli Grónsku
US Open: Optimismus žene indexy na Wall Street vzhůru📈 BlackRock roste po výsledcích
Keurig Dr Pepper zahájil převzetí JDE Peet’s za 18 miliard dolarů
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.