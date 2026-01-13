MP Materials posiluje o 40 % na pozadí geopolitického napětí 📈 Vrací se vzácné kovy do hry?

Akcie těžařské a zpracovatelské společnosti MP Materials (MP.US) vzrostly od lokálního minima o téměř 40 % a začátek roku 2026 zahájily v růstovém trendu. Tento vývoj je způsoben několika faktory, z nichž dominují geopolitické obavy.
- Donald Trump varoval, že cla mohou vzrůst až na 25 % pro jakoukoli zemi obchodující s Íránem, což nepřímo vytváří tlak na Čínu, pokud bude nadále ve velkém dovážet íránskou ropu. To by mohlo vést k odvetným opatřením a dalším omezením v oblasti zpracování vzácných kovů, kde Čína zůstává hlavním hráčem.
- Rozšíření kapacit v Mountain Pass je proto strategickým zájmem USA, i při mírném napětí, a dnes se tento cíl čím dál více vnímá jako národní priorita. Pro MP Materials to může znamenat zásadní růst objednávek a rozšíření obchodního objemu.
- MP Materials vlastní největší důl na vzácné kovy v USA a provozuje jediné velkokapacitní zařízení pro jejich těžbu a zpracování (Mountain Pass), čímž získává téměř monopolní postavení na strategickém trhu.
- V roce 2025 firma těžila z kontraktů s Applem a americkým ministerstvem obrany v celkové hodnotě přes 900 milionů USD. MP dodává klíčové materiály pro energetickou transformaci, včetně magnetů z neodymu a praseodymu (NdPr). Poptávka po NdPr by se do roku 2033 mohla zvýšit až pětinásobně.
- V letech 2020 až 2024 produkce z Mountain Pass (40 000–45 000 tun ročně) pokrývala celkovou potřebu USA po vzácných kovech. Hlavní slabinou však zůstává chybějící domácí zpracování, kvůli kterému USA stále vyvážejí suroviny do Číny k finálnímu zpracování.
- MP Materials pracuje na propojení celého řetězce. V roce 2024 spustila první americkou separační a rafinační linku na oxid NdPr a vyrobila 1 294 tun, zároveň zahájila výstavbu továrny na permanentní magnety v Texasu, která by měla zásobovat mimo jiné General Motors. Do roku 2026 chce firma celý hodnotový řetězec – od těžby po finální produkt – provozovat výhradně na území USA.
Graf citovaný v analýze ukazuje globální poptávku po vzácných kovech (žlutá linie), produkci MP Materials (zelená) a tzv. „zjevnou spotřebu“ v USA (modrá) za roky 2019–2020. Pokles této spotřeby neodráží nižší reálnou poptávku, ale vývoz koncentrátu do Číny a metodiku vykazování amerického geologického úřadu (USGS). Ve skutečnosti poptávka v USA roste a rozdíl mezi domácí produkcí a reálnou potřebou se má s růstem domácí kapacity snižovat. Globální poptávka nadále roste.
Zdroj: USGS, MP Materials
Akcie MP Materials (D1)
Akcie obnovily uptrend po náročném závěru roku 2025, kdy vzrostly naděje na mír na Ukrajině a nálada ohledně budoucí ekonomické spolupráce USA a Číny se navzdory strategickým neshodám zlepšila. MP Materials posílily z úrovně těsně pod 48 USD až k 65 USD a nyní se obchodují nad dvěma klíčovými dlouhodobými klouzavými průměry (EMA50 a EMA200). Pokles se zastavil v blízkosti 200denního exponenciálního klouzavého průměru (EMA200) a cenový vývoj zároveň vytvořil potenciální formaci dvojitého dna kolem 50 USD. Současný růstový impuls by mohl akcii posunout směrem k předchozím maximům. Na druhou stranu korekce by mohla stáhnout cenu zpět k oblasti 50 USD a případně uzavřít růstový cenový gap vzniklý během letní rally.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Experimentální lék pozastaven❓💊 Akcie Disc Medicine ztrácejí až 7 % 🚨
Rozvod Evropy a USA kvůli Grónsku
US Open: Optimismus žene indexy na Wall Street vzhůru📈 BlackRock roste po výsledcích
Keurig Dr Pepper zahájil převzetí JDE Peet’s za 18 miliard dolarů
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.