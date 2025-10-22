Volkswagen varuje zaměstnance před možnými výpadky výroby kvůli sporu o Nexperiu

-
Volkswagen varoval zaměstnance před možnými krátkodobými výpadky výroby kvůli sporu o Nexperii.
Dodávky čipů zatím nebyly narušeny, ale vývoj je nejistý a napjatý.
Firma zvažuje možnost státem podporované zkrácené pracovní doby (kurzarbeit).
Geopolitický spor mezi Čínou a Nizozemskem může negativně ovlivnit celý evropský automobilový sektor.
Společnost Volkswagen varovala své zaměstnance před rizikem krátkodobého narušení výroby, které by mohlo vzniknout v důsledku mezinárodního sporu o výrobce čipů Nexperia. Firma zatím nečelí přímému nedostatku čipů, avšak podle interního dopisu, na který upozornil deník Bild, nelze kvůli dynamickému vývoji vyloučit dopady na produkci v blízké době.
Nexperia je nizozemský výrobce čipů s čínským vlastnickým podílem, což z něj činí předmět rostoucího geopolitického napětí mezi Evropou a Čínou. Navzdory nedávným jednáním mezi čínským a nizozemským ministrem hospodářství zatím nedošlo k dohodě, což zvyšuje nejistotu ohledně dalšího dodavatelského řetězce pro evropské automobilky.
Volkswagen v úterý oznámil, že připravuje plánované pozastavení výroby u dvou klíčových modelů, přičemž zdůraznil, že tyto kroky nesouvisí přímo se sporem o Nexperii. Přesto se objevují zprávy, že firma jedná s úřady práce o možnosti využití kurzarbeitu, tedy zkrácené pracovní doby za státní podpory, což by mohlo postihnout až desítky tisíc zaměstnanců. VW tuto informaci odmítl komentovat.
Na problém upozornilo i německé sdružení automobilového průmyslu VDA, které varovalo, že spor o Nexperiu může v blízké době významně narušit výrobu v celém automobilovém sektoru.
Graf VOW1.DE (D1)
Akcie společnosti Volkswagen pokračují v klesajícím trendu a aktuálně se obchodují na úrovni 90,70 EUR, tedy pod oběma klouzavými průměry – EMA 50 (95,50 EUR) i SMA 100 (95,92 EUR). Tato skutečnost potvrzuje pokračující medvědí technické nastavení. RSI se nachází na hodnotě 37,9, což značí rostoucí prodejní tlak, i když zatím nedošlo k dosažení úrovně přeprodanosti. MACD setrvává v záporných hodnotách, přičemž histogram neukazuje žádné známky pozitivního obratu – naopak, negativní momentum stále převládá.
Zdroj: xStation5
