Volvo Cars překonává odhady zisku díky rychlým úsporám a návratu CEO Håkana Samuelssona

Provozní zisk Volvo Cars ve 3Q dosáhl 5,9 mld. SEK, vs. odhad 1,6 mld. SEK.
Akcie reagovaly růstem až o 40 %, což je historicky výjimečný pohyb.
Úspory, snížení investic a zaměření na marže nahradily pokles tržeb a slabší poptávku po EV.
Celně-politické změny v USA sníží očekávaný negativní dopad na zisk pouze na 1 %.
-
Automobilka Volvo Cars zažila ve třetím čtvrtletí výrazný obrat, když provozní zisk dosáhl 5,9 miliardy švédských korun (627 milionů USD), čímž více než trojnásobně překonala analytický konsenzus nastavený na 1,6 miliardy SEK. Akcie společnosti v reakci na to vyskočily až o 40 %, což znamená největší denní růst za poslední roky a návrat na cenové úrovně z července 2024.
Za tímto výsledkem nestojí ani růst tržeb (ty naopak meziročně klesly o 7 %), ani boom elektromobility – plně elektrické vozy tvořily stále méně než čtvrtinu prodejů. Zásadní byl návrat Håkana Samuelssona do čela firmy, který během pouhých šesti měsíců radikálně snížil náklady. Společnost zrušila 3 000 pracovních míst, zpomalila investice a přesměrovala svou strategii z růstu na ziskovost a cash flow.
Hrubá marže vzrostla na 24,4 % z předchozích 17,7 %, a to především díky úsporám z dodavatelského řetězce skupiny Geely (majoritní vlastník) a modernizaci klíčového modelu XC60. Analytici označují tento výsledek jako výhradně „interně vygenerovaný“ výkon managementu, bez výraznější pomoci trhu.
Volvo zároveň zmírnilo očekávání negativního dopadu z amerických cel. Ty byly od 1. srpna sníženy z 27,5 % na 15 % díky dohodě mezi EU a USA. Díky tomu a vyšším cenám vozů nyní Volvo očekává dopad do zisku EBIT ve výši 1 %, namísto dříve odhadovaných 1–2 %.
Graf VOLCARB.SE (D1)
Cena akcií Volvo Cars vyskočila až na 30,78 SEK, aktuálně se obchoduje na 30,14 SEK. Cena výrazně prorazila nad klouzavé průměry EMA 50 (20,49 SEK) i SMA 100 (19,13 SEK), čímž byl technicky potvrzen silný býčí trend. Vzhledem k intenzitě pohybu se akcie nyní obchodují výrazně nad těmito průměry, což může krátkodobě zvyšovat riziko korekce. RSI dosahuje hodnoty 80,4, což značí extrémní překoupenost. Takto vysoké RSI často přichází po prudkém rally a bývá signálem pro možné krátkodobé vybírání zisků.
Zdroj: xStation5
