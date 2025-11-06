Volvo Cars upravuje strategii a cílí na vyšší ziskovost

-
Volvo Cars nově cílí na dlouhodobou provozní marži přes 8 %, bez konkrétního termínu.
-
Firma ustupuje od plné elektromobility do 2030, hybridy zůstávají klíčové.
-
Spolupráce s Geely má přinést úspory 1,9 mld. USD a růst marží o 2–3 p.b.
-
Návrat Hakana Samuelssona a restrukturalizace už přinášejí pozitivní reakce investorů.
-
Švédská automobilka Volvo Cars oznámila nový dlouhodobý cíl provozní marže přes 8 %, čímž reaguje na změnu tržních podmínek a přenastavení své strategie. Firma tímto krokem ustupuje od původního ambiciózního plánu stát se plně elektrickou značkou do roku 2030 a místo toho prodlužuje životnost hybridních modelů, aby lépe reagovala na reálnou poptávku zákazníků.
Volvo přiznává, že přechod na elektromobilitu není rovnoměrný napříč regiony, a proto musí nabídnout širší spektrum pohonných technologií. Firma se zároveň snaží optimalizovat náklady a zvýšit efektivitu, mimo jiné prostřednictvím užší spolupráce s čínským vlastníkem Geely. Společné využívání softwaru a dodavatelských řetězců má přinést úspory ve výši až 1,9 miliardy USD a zlepšit marži o 2–3 procentní body.
Součástí nové strategie je i přesun výroby hybridních vozů do USA, aby se zmírnil dopad amerických dovozních cel, které výrazně zasáhly modely vyráběné v Evropě. Volvo zároveň chystá společnou výrobu s Geely v novém závodě na Slovensku, čímž rozšiřuje platformovou a výrobní integraci s jedním z největších automobilových hráčů na světě.
Zásadní roli v obratu strategie hraje i návrat bývalého generálního ředitele Hakana Samuelssona, který byl povolán zpět začátkem roku 2025. Jeho blízký vztah s majitelem Geely Li Shufuem pomáhá urychlit restrukturalizaci – zahrnující propouštění 3 000 administrativních pracovníků a zrušení dřívějších cílů, jako například dosažení 7–8% marže už v roce 2026.
Změny už přinášejí výsledky – zisk za třetí čtvrtletí překonal očekávání a akcie společnosti vyskočily o 40 %. V den oznámení nové strategie posílily o další 1,3 %.
Graf VOLCARB.SE (D1)
Akcie společnosti Volvo Cars zažily v posledních týdnech prudký růstový impulz, kdy se jejich cena vyšplhala až na aktuálních 33,20 SEK. Cena se nyní nachází výrazně nad oběma klouzavými průměry – EMA 50 (24,58 SEK) i SMA 100 (20,77 SEK), což potvrzuje silné býčí momentum. RSI dosáhl hodnoty 73,5, což signalizuje překoupenost trhu, a tedy možnou krátkodobou korekci. Přesto zatím nedochází k výraznému vybírání zisků a trh si udržuje pozitivní strukturu.
Zdroj: xStation5
