Výprodej technologických akcií se zrychluje❗️US100 klesá o 2 % 📉

US100 rozšiřuje ztráty o další 2 % a poprvé od prosince 2025 klesá pod hranici 25 000 bodů.
Technologický sektor aktuálně čelí prudkému poklesu, který je tažen především únavou z přístupu „kupovat všechno“, jelikož se trh přesouvá do fáze, kdy není vítězství každého hráče v oblasti umělé inteligence samozřejmostí. Tento plošný tlak zesílil slabý výhled tržeb na první čtvrtletí od Advanced Micro Devices (AMD), jehož akcie se propadly o 16 %.
Slabost zasáhla celý segment polovodičů i softwaru — akcie Micron Technology oslabily o 9 %, Broadcom odepsal 5 % a Oracle ztratil 4 %. I přední jména v oblasti infrastruktury, jako Nvidia a CrowdStrike, zažívají prodejní tlak. Zatímco Microsoft našel určitou stabilitu, širší technologický sektor zůstává nejhorším výkonem v rámci indexu S&P 500, když klesá o více než 2 %, zatímco investoři čekají na klíčové výsledky společností Alphabet a Amazon, které mohou určit další vývoj.
Na celkovou náladu doléhají i pracovní data. Soukromý sektor vytvořil podle aktuální zprávy ADP pouze 22 000 pracovních míst, což je výrazně pod očekáváním 45 000. Navíc by byl výsledek záporný, nebýt výrazného nárůstu náboru v sektorech vzdělávání a zdravotnictví. Revize předchozího měsíce směrem dolů dále zhoršila výhled trhu práce.
US100 (D1)
US100 vstoupil do hlubší korekční fáze a utrpěl ostrý pokles o 2,3 %. Index rozhodně prolomil hranici 50% Fibonacciho retracementu (25 136), která dříve během dne fungovala jako podpora. Současný vývoj testuje úroveň 38,2 % Fibonacciho (~24 885) a dlouhodobý 120periodní EMA (tmavě fialová linie), který nyní představuje klíčovou hranici pro býky.
Nedokáže-li index udržet hladinu 24 800, pravděpodobně dojde k dalšímu poklesu směrem k Fibonacciho úrovni 23,6 % (24 575), nebo až k psychologické podpoře na 24 000. Obnovení růstu závisí na návratu nad úroveň 25 130 (100denní EMA). Nepodaří-li se jí dosáhnout, může být potvrzeno, že jde o strukturální změnu trendu.
Zdroj: xStation5
