Ropa klesá kvůli rekordním zásobám, geopolitika drží trh v napětí 🛢️

-
Zásoby ropy v USA vzrostly o 16 mil. barelů.
-
Brent na 70 USD, WTI na 64,6 USD.
-
Trh sleduje výsledek jednání USA–Írán.
-
Riziková prémie může činit až 10 USD za barel.
-
Ceny ropy dnes oslabily přibližně o 1 %, když investoři reagovali na výrazný nárůst amerických zásob a současně vyhodnocují vývoj jednání mezi USA a Íránem. Severomořský Brent klesl na 70,03 USD za barel (-1,16 %) a americká WTI se obchodovala kolem 64,63 USD (-1,2 %).
Největší růst zásob za tři roky
Podle dat americké agentury EIA vzrostly zásoby ropy v USA o 16 milionů barelů, což představuje největší týdenní nárůst za poslední tři roky. Tento vývoj naznačuje krátkodobé ochlazení poptávky a vytváří tlak na ceny. Slabost je patrná i na fyzickém trhu v oblasti Severního moře, který je klíčový pro cenotvorbu kontraktu Brent.
Geopolitika drží rizikovou prémii
Navzdory aktuálnímu poklesu jsou ceny ropy v roce 2026 stále přibližně o 15 % výše, a to především kvůli napětí mezi USA a Íránem. Trhy nyní sledují třetí kolo jednání o íránském jaderném programu v Ženevě. Pozitivní výsledek by mohl vést k postupnému odmazání až 10 USD rizikové prémie, která je podle analytiků aktuálně v ceně započítána.
Naopak eskalace konfliktu by mohla ohrozit dodávky z Íránu, který je třetím největším producentem OPEC, a dalších zemí Blízkého východu.
Nabídková strana zůstává flexibilní
-
Saúdská Arábie připravuje plán na zvýšení produkce a exportu, pokud by došlo k výpadku dodávek.
-
Skupina OPEC+ zvažuje navýšení těžby o 137 000 barelů denně od dubna.
Růst produkce by mohl tlumit případné cenové šoky během letní sezóny zvýšené poptávky.
Celkově tak trh balancuje mezi fundamentálním tlakem ze strany zásob a geopolitickým rizikem, které zatím brání výraznějšímu propadu cen.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena ropy WTI se aktuálně pohybuje kolem 64,38 USD a po výrazném výprodeji prorazila několik klíčových technických úrovní. Průraz pod 50% Fibonacciho retracement (64,56 USD) otevřel prostor pro další oslabení, přičemž nejbližší významná podpora se nachází až na úrovni 61,8 % (63,93 USD). Ropa se současně obchoduje pod klouzavými průměry EMA 50 (65,66 USD) i SMA 100 (66,04 USD), což potvrzuje krátkodobé medvědí nastavení trhu. Oba průměry nyní fungují jako dynamická rezistence a mohou omezovat případné korekční růsty. CCI signalizuje výraznou přeprodanost, což může vést ke krátkodobé technické korekci. Momentum však zůstává slabé a potvrzuje pokračující prodejní tlak.
Z technického pohledu je klíčová podpora na úrovni 63,93 USD. Její proražení by mohlo otevřít prostor směrem k 63,02 USD (78,6 % Fibonacci) a následně až k 61,86 USD (100 % retracement). Naopak návrat nad 64,56 USD by byl prvním signálem stabilizace.
Zdroj: xStation5
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.