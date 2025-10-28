Výrobce větrných turbín Nordex posiluje o 19 % na devítileté maximum 📈

- Nordex posiluje téměř o 20 % na devítileté maximum
- Výrobce větrných turbín oznámil předběžné výsledky výrazně nad očekáváním
- Společnost nově očekává, že EBITDA marže za celý rok 2025 dosáhne 7,5 % až 8,5 %, oproti předchozímu výhledu 5 %–7 %.
Akcie německého výrobce větrných turbín Nordex v úterý ráno prudce posílily při evropském obchodování, poté co společnost zvýšila svůj celoroční výhled ziskové marže (EBITDA).
- Ve svém prohlášení firma uvedla, že nyní očekává, že EBITDA marže za celý rok 2025 dosáhne 7,5 % až 8,5 %, oproti předchozímu rozpětí 5 %–7 %.
- Zlepšený výhled je výsledkem silného provozního výkonu napříč projektovým a servisním segmentem, spolu se stabilním makroekonomickým prostředím.
- Všechny ostatní prvky výhledu zůstávají beze změny — roční tržby se mají pohybovat mezi 7,4 a 7,9 miliardy EUR a kapitálové výdaje jsou odhadovány kolem 200 milionů EUR.
- Analytici Kepler Cheuvreux uvedli, že očekávají zvýšení konsenzu zisku na provozní úrovni pro rok 2025 přibližně o 22 % na zhruba 600 milionů EUR, přičemž poznamenali, že „silná realizace projektů umožnila uvolnění rezerv ve větším rozsahu, než se původně plánovalo“.
- „Zůstáváme zaměřeni na ziskový růst a tvorbu dlouhodobé hodnoty pro naše akcionáře,“ uvedl generální ředitel Jose Luis Blanco.
Skupina zaměřená na pozemní větrné turbíny rovněž zveřejnila předběžné výsledky za třetí kvartál — EBITDA dosáhla 136 milionů EUR s marží 8 %, oproti 72 milionům EUR a marži 4,3 % ve stejném období loňského roku.
Tržby za čtvrtletí by měly činit přibližně 1,706 miliardy EUR, tedy zhruba na úrovni předchozího roku, především kvůli sezónním vlivům a dočasným zpožděním dodavatelů v Turecku.
Plná zpráva za třetí čtvrtletí bude zveřejněna 4. listopadu.
