Výsledky Qualcomm za fiskální Q4 2025: Silné překonání očekávání navzdory daňovým překážkám a opatrnosti trhu

Qualcomm zakončil fiskální rok 2025 nad očekávání silně, když překonal konsenzus ve všech klíčových metrikách a zároveň poskytl optimistický výhled na příští kvartál.
Navzdory silným provozním výsledkům však akcie po uzavření trhu klesly o 2,3 %, protože investoři zpracovávali jednorázový daňový náklad v USA a zpochybňovali, zda nedávný růst akcií předběhl fundamenty.
Přehled finanční výkonnosti
-
Upravené tržby: $11,27 mld. (+10 % meziročně, konsenzus: $10,77 mld.)
-
Upravený zisk na akcii (EPS): $3,00 (loni $2,69, konsenzus: $2,88)
-
Upravený provozní zisk: $3,81 mld. (+8,6 % y/y, konsenzus: $3,65 mld.)
-
Tržby QCT (čipová divize): $9,82 mld. (+13 % y/y, konsenzus: $9,35 mld.)
-
Tržby QTL (licencování): $1,41 mld. (-7,4 % y/y, konsenzus: $1,36 mld.)
Růst táhla zejména divize chytrých telefonů s tržbami $6,96 mld. (+14 %) díky silnému uvedení zařízení s Androidem a vlajkových modelů.
Automotive segment vzrostl o 17 % na $1,05 mld. a IoT segment o 7,4 % na $1,81 mld.
Za celý rok zaznamenala firma 18% růst QCT tržeb mimo Apple a 27% růst kombinovaných tržeb v automotive a IoT – důkaz úspěšné diverzifikace mimo smartphony.
Výhled a daňový dopad
Výhled na Q1 2026:
-
Tržby: $11,8–12,6 mld. (konsenzus: $11,59 mld.)
-
Upravený EPS: $3,30–3,50 (konsenzus: $3,26)
-
QCT tržby: $10,3–10,9 mld. (konsenzus: $10,1 mld.)
-
QTL tržby: $1,4–1,6 mld.
Navzdory silnému výhledu Qualcomm zaúčtoval jednorázový odpis $5,7 mld. kvůli změně amerického daňového zákona, což vedlo ke čisté ztrátě $3,12 mld. ve čtvrtletí.
Zavedení AMT rámce má však stabilizovat dlouhodobou efektivní daňovou sazbu na 13–14 %, což je méně, než by jinak firma čelila.
Strategie a směřování
CEO Cristiano Amon zdůraznil transformaci Qualcommu v diverzifikovaného výrobce čipů, s důrazem na automotive, IoT, AI a procesory pro PC.
Firma uvedla AI 100 Ultra platformu a nové Snapdragon čipy, které cílí na rozšíření AI výpočetní techniky do datacenter a osobních zařízení.
První datacentrový AI čip bude uveden v roce 2026, spuštěn s podporou startupu Humain.
Amon také potvrdil optimismus v oblasti autonomního řízení a nových zakázek v oblasti konektivity ve vozidlech – oblasti, které mají kompenzovat odchod Applu od Qualcomm modemů.
Konkurenční prostředí a makro kontext
Qualcomm zůstává úzce spojen s mobilním segmentem, ale diverzifikace do automotive, IoT a AI pomáhá tlumit cykličnost.
Apple vyvíjí vlastní modemy a MediaTek tlačí na vyšší segment Android zařízení.
Na druhé straně může Qualcomm těžit z geopolitického uvolnění po dohodě mezi Trumpem a čínským prezidentem o ukončení antitrustových šetření, což snižuje regulatorní a dodavatelské riziko.
Závěr
Výsledky představují „silné překonání“ očekávání, včetně zlepšeného produktového mixu.
Mírně slabší provozní marže a přehřátá očekávání však vedla k negativní tržní reakci.
Strukturálně však jde o velmi silné čtvrtletí, které potvrzuje schopnost managementu doručit výsledky i v obtížném prostředí.
V aktuální fázi rally na polovodičovém trhu jsou očekávání investorů velmi vysoká – podobně jako u AMD a Micron – a trh vyžaduje rychlou monetizaci AI, nejen dílčí pokroky. Qualcommova nižší expozice vůči AI tak zatím nevzbuzuje tolik nadšení jako u Nvidie či Arm.
Diverzifikace ale zůstává věrohodnou cestou.
Nadcházejících 12–18 měsíců ukáže, zda firma dokáže využít své pozice při uvedení AI čipů pro PC, které mají konkurovat Apple M-series a novým AI čipům od AMD.
