📈Wall Street se zotavuje, VIX klesá o 5 % 🗽Co nám ukazuje výsledková sezóna v USA?

Sentiment během páteční seance je zřetelně pozitivnější. Index volatility VIX korigoval téměř o 10 % ze svých lokálních maxim a od půlnoci je nižší přibližně o 5 %. Futures na US500 rostou o více než 0,7 %, zatímco US100 přidává přibližně 1,3 %.
- Asijské trhy získaly zpět stabilitu po ranním poklesu v pátek, i když investoři zůstávají výrazně opatrní vůči technologickému sektoru. Akcie Amazonu nejprve klesly přibližně o 11 % v americkém after-marketu, ale pokles se následně zúžil na zhruba 7 %. Společnost plánuje investovat letos 200 miliard USD do umělé inteligence a představila výhled tržeb a zisků, který investory příliš nenadchl.
- Také geopolitika zřejmě dává trhům určitou úlevu. Spojené státy pokračují v jednáních s Íránem v Ománu a investoři berou samotné pokračování rozhovorů jako povzbudivý signál, který zmírňuje agresivní sázky na riziko vojenské konfrontace mezi USA a Teheránem.
- Na evropské scéně Kreml uvedl, že nedávná jednání mezi Ukrajinou a Ruskem byla smysluplná a konstruktivní. Prezident Zelenskyj uvedl, že další kolo jednání by se mohlo konat ve Spojených státech, což může naznačovat, že obě strany se možná blíží kompromisu – alespoň v jedné klíčové otázce.
US500 a VIX (D1)
Futures na index S&P 500 se stáhly přibližně 100 bodů pod 50denní EMA (oranžová linie). Pokles z maxim je zatím relativně mírný a index zůstává přibližně 300 bodů pod rekordními hodnotami.
Zdroj: xStation5
Výsledková sezóna v USA (údaje FactSet k 4. únoru)
Navzdory nedávné korekci index S&P 500 stále vykazuje to, co obvykle podporuje býčí trh: dvouciferný růst tržeb, který nyní směřuje ke pátému kvartálu v řadě. Jen za poslední týden kombinovaný růst EPS za Q4 vyskočil z 8,2 % na 11,9 %. Pokud toto číslo zůstane, půjde o první sérii pěti kvartálů dvouciferného meziročního růstu tržeb od období Q4 2017–Q4 2018.
Důležité je, že k tomuto zlepšení dochází už několik měsíců:
-
K 30. září byl odhad růstu tržeb pro Q4 cca 7,2 %
-
K 31. prosinci už 8,3 %
-
Dnes je kombinovaná míra 11,9 %
Jinými slovy, výsledková sezóna pravidelně zvyšuje laťku pro celý index.
Odkud pochází růst tržeb
Zrychlení růstu tržeb se soustředí do tří klíčových sektorů:
Informační technologie, průmysl a komunikační služby – hlavní tahouni upgradu od konce roku.
🔹 Průmysl: největší změna narativu, ale s významnou jednorázovou složkou
Růst tržeb ve sektoru průmyslu se změnil z -0,3 % na +25,6 % od 31. prosince, především díky dvěma výrazným překvapením:
-
Boeing: 9,92 USD vs -0,44 USD očekáváno
-
GE Vernova: 13,48 USD vs 2,93 USD očekáváno
Klíčová poznámka: Oba výsledky byly výrazně ovlivněny jednorázovými položkami (Boeing prodal aktivum se značným ziskem, GE Vernova získala velkou daňovou úlevu). Tyto vlivy vylepšují statistiku sezóny, ale neodrážejí plně dlouhodobou výkonnost.
🔹 Informační technologie: kvalitní opora pro celý index
Růst tržeb v technologickém sektoru vzrostl z 25,8 % na 29,8 % meziročně, hlavně díky:
-
Apple: 2,84 USD vs 2,67 USD
-
Microsoft: 4,14 USD vs 3,91 USD
🔹 Komunikační služby: Meta opět hýbe čísly
Růst sektoru se zlepšil z 6,2 % na 10,2 %, hlavní zásluhu má:
-
Meta Platforms: 8,88 USD vs 8,21 USD
Výhled
Trhy stále počítají s pokračujícím dvouciferným růstem tržeb i po Q4. Konsenzuální projekce pro následující čtyři kvartály zůstávají ambiciózní, což posiluje dojem, že fundamenty – alespoň z pohledu tržeb – stále podporují valuace. Dosavadní průběh Q4 sezóny to potvrzuje.
📊 Projekce růstu tržeb:
-
Q1 2026: 11,7 %
-
Q2 2026: 14,9 %
-
Q3 2026: 15,2 %
-
Q4 2026: 15,4 %
Zdroj: FactSet Research Systems
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.