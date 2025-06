Walmart a Amazon zvažují vydání vlastního stablecoinu 📄🔎

Na geopolitické scéně se dnes děje mnoho. Obnovená eskalace konfliktu na Blízkém východě byla hlavní příčinou paniky na trzích v ranních hodinách. Bezpečná aktiva jako zlato a na eskalaci citlivé komodity jako ropa zaznamenávají zisky. Naopak akcie a do určité míry také kryptoměny oslabují. Do určité míry – protože Bitcoin si vede relativně dobře a nyní se pokouší ztráty smazat.

Pokud na chvíli odhlédneme od geopolitiky, i na fundamentální úrovni se děje mnoho zajímavého. Podle zdrojů, na které se odvolává The Wall Street Journal, zvažují velcí maloobchodníci jako Walmart, Amazon a Expedia možnost vydat vlastní stablecoiny navázané na americký dolar. Pro společnosti, které týdně obslouží miliony zákazníků, by možnost nabídnout platby bez nebo s nízkými poplatky mohla znamenat úsporu v řádu miliard dolarů ročně. Největšími poraženými by v takovém scénáři byly dnešní platební giganty – Visa a Mastercard.

Zpracováním plateb přes blockchain by navíc maloobchodníci mohli přijímat platby od zákazníků (a platit dodavatelům) téměř v reálném čase, čímž by drasticky snížili náklady na zpracování a vypořádání transakcí, které dnes činí miliardy dolarů ročně, a zároveň odstranili zpoždění 1–3 dnů nutné k vypořádání převodů. Diskuze zahrnují jak tokeny pro použití jedním subjektem, tak i širší maloobchodní konsorcium podporující společný stablecoin.

Realizace této strategie téměř výhradně závisí na schválení zákona Guiding and Establishing National Innovation in U.S. Stablecoins (GENIUS Act), známého také jako Stablecoin Act. Návrh právě prošel klíčovým procedurálním hlasováním v Senátu a nyní míří k plnému projednání v obou komorách Kongresu. Zástupci maloobchodního sektoru v čele s Merchants Payments Coalition aktivně lobují za jeho přijetí, s argumentem, že jasná pravidla umožní implementaci levnějších a okamžitých plateb.

