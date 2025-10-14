Walmart a OpenAI spojují síly: Nakupování přes ChatGPT s funkcí Instant Checkout

-
Walmart spouští nákupní funkci přes ChatGPT s využitím AI a Instant Checkout.
-
Jde o tzv. „agentické obchodování“ – AI aktivně navrhuje a zpracovává nákup.
-
Úspěch bude záviset na škálovatelnosti, ochraně dat a zákaznickém přijetí.
Společnost Walmart navázala partnerství s OpenAI, které zákazníkům umožní nakupovat přímo přes ChatGPT díky nové funkci Instant Checkout. Novinka bude dostupná i členům Sam’s Clubu.
Co integrace přinese
Zákazníci budou moci pomocí ChatGPT plánovat jídla, doplňovat zásoby, objevovat nové produkty a zároveň rovnou nakupovat – vše v rámci konverzace s umělou inteligencí. Walmart označuje tento přístup jako "agentické obchodování", tedy obchodování, kde AI nejen reaguje, ale předvídá potřeby zákazníka.
Celý zážitek má být multimediální, personalizovaný a kontextově relevantní – narozdíl od tradičního vyhledávání v e-shopech. Generální ředitel Walmartu Doug McMillon uvedl, že se jedná o krok směrem k jednoduššímu nakupování: „Zákazník prostě chatuje a nakupuje – a Walmart se postará o zbytek.“
Reakce trhu a investorů
Oznámení partnerství vyvolalo pozitivní reakci investorů – akcie Walmartu vzrostly o 3 % v předobchodní fázi. Jde o další z řady podobných integrací – například Etsy a Shopify již ChatGPT také zapojily do nákupního procesu. Zdroj: xStation5
Příležitosti a výzvy
Tato spolupráce dává Walmartu možnost stát se lídrem v oblasti konverzačního AI obchodu, získat přímý kontakt se zákazníky a ovládat větší část nákupního cyklu. Nicméně čelí i několika výzvám:
-
Bezpečnost a ochrana dat v rámci konverzačních transakcí
-
Technická škálovatelnost a bezchybná funkčnost systému
-
Očekávání zákazníků ohledně rychlosti, spolehlivosti a jednoduchosti
-
Konkurence – reakce ostatních maloobchodních hráčů
Co sledovat dál
Bude klíčové sledovat, kdy a kde bude Instant Checkout spuštěn, jaké budou obchodní výsledky (např. míra konverze) a jak zákazníci přijmou nakupování přes ChatGPT. Také bude zajímavé, zda a jak na tento krok zareagují konkurenti jako Amazon či Target.
