Walmart mění CEO. Vedení přebírá John Furner

- Doug McMillon po více než dekádě končí jako CEO Walmartu, vedení přebírá John Furner.
- Furner, dlouholetý manažer a šéf americké divize, povede firmu do nové éry automatizace a AI.
- Akcie Walmartu po oznámení klesly o 3 %, ale za rok si připsaly více než 13 %.
Společnost Walmart Inc., největší maloobchodní řetězec a zaměstnavatel na světě, oznámila významnou změnu ve vedení. Po více než deseti letech ve funkci končí generální ředitel Doug McMillon, který se rozhodl odejít v únoru příštího roku. Jeho nástupcem se stane John Furner, dosavadní šéf americké divize společnosti.
Konec éry a nástup nového lídra
McMillon, jenž do Walmartu nastoupil už jako teenager, patřil k nejdéle sloužícím CEO v historii firmy. Pod jeho vedením prošel řetězec hlubokou digitální transformací. Rozšířil své e-commerce aktivity, posílil členství v rámci služby Walmart+ a vybudoval silnou reklamní platformu. Od jeho nástupu do čela v roce 2014 se hodnota akcií společnosti více než zčtyřnásobila.
Jeho odchod přichází v době, kdy se Walmart musí vyrovnávat se zpomalující spotřebitelskou poptávkou, rostoucí konkurencí Amazonu a tlakem na marže. McMillon zůstane členem představenstva do června a bude Furnerovi pomáhat jako poradce až do fiskálního roku 2027.
John Furner přebírá vedení největšího byznysu
Nástupce John Furner (51) působí ve Walmartu už více než 30 let a v současnosti řídí americkou divizi se 4 600 prodejnami. Kariéru zahájil v roce 1993 jako hodinový zaměstnanec a postupně zastával pozice napříč provozem, nákupem i globální strategií.
Furner se ujímá vedení v období, kdy Walmart stojí před dalším strategickým posunem – využíváním umělé inteligence, rozvojem automatizace a rozšířením online segmentu. Analytici považují jeho jmenování za logický krok a záruku kontinuity směru, který McMillon prosazoval.
Oznámení přechodu ve vedení se nicméně promítlo do trhu. Akcie Walmartu oslabily o zhruba 3 % v premarketu, i přesto, že za celý rok zaznamenaly solidní růst o více než 13 %.
