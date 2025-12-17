Warner Bros odmítá nabídku Paramountu

-
Warner Bros odmítl nabídku Paramountu kvůli nejasnému financování a strukturálním rizikům.
Upřednostněna byla nabídka Netflixu, která má jasnou kapitálovou strukturu a nižší regulační i provozní rizika.
Paramount se hájí, že financování je zajištěné, ale podle WBD chybí konkrétní záruky.
Celá situace zdůrazňuje rozdíl mezi závaznou a „iluzorní“ nabídkou, jak Paramountův návrh výstižně označil board Warner Bros.
Společnost Warner Bros Discovery (WBD) oficiálně odmítla nepřátelskou nabídku ve výši 108,4 miliardy USD od konkurenčního studia Paramount Skydance (PSKY). Důvodem je nedostatečné zajištění financování a strukturální rizika spojená s transakcí. Board WBD zároveň upřednostnil konkurenční nabídku od Netflixu, která je podle něj závazná, lépe financovaná a méně riziková.
Paramount versus Netflix: Dvě odlišné nabídky
Paramount nabízel 30 USD za akcii v hotovosti, avšak podle WBD nebyla tato částka nikdy skutečně garantována. Paramount tvrdil, že za ní stojí rodina Ellisonových, včetně miliardáře a šéfa Oraclu Larryho Ellisona, ale podle Warner Bros byla skutečným garantem pouze revokovatelná trustová struktura, jejíž majetek i závazky nejsou veřejně známé a mohou se měnit.
Naproti tomu nabídka Netflixu ve výši 27,75 USD za akcii se opírá o veřejně obchodovanou firmu s tržní kapitalizací přes 400 miliard USD a investičním ratingem. Nabídka navíc nevyžaduje akciové financování a má pevně zajištěné závazky z dluhu.
Klíčové výhrady Warner Bros vůči Paramountu:
Nedostatečná garance financování – Ellisonova rodina podle WBD nikdy oficiálně nepodpořila nabídku.
Strukturální rizika financování – složitý sedmistranný model, kde Ellisonův trust kryje jen 32 % vlastní části, a to navíc s limitem odpovědnosti 2,8 miliardy USD.
Paramount má nízkou tržní kapitalizaci (15 miliard USD) a rating jen „o stupeň nad spekulativním pásmem“. Po akvizici by měl poměr dluhu k zisku EBITDA 6,8×, bez významného volného cash flow.
Nabídka obsahuje přísná provozní omezení pro WBD mezi podpisem a dokončením transakce.
Očekávané synergie ve výši 9 miliard USD považuje představenstvo za příliš ambiciózní a varuje, že povedou k masivním propouštěním.
Netflix má navrch
Kromě robustnější struktury nabídky Netflix také:
Nabízí vyšší "break-up" poplatek (5,8 miliardy USD oproti 5 miliardám od Paramountu),
Přislíbil zachovat premiéry ve filmových kinech, což mírní obavy z dominance streamingu,
A má jednodušší a věrohodnější cestu k regulačním schválením.
Graf WBD.US (D1)
Akcie společnosti Warner Bros Discovery (WBD.US) pokračují v silném růstovém trendu a aktuálně se obchodují na ceně 28,91 USD. Cena se výrazně vzdálila od obou klouzavých průměrů – EMA 50 na úrovni 23,22 USD a SMA 100 na úrovni 18,62 USD – což potvrzuje silné býčí momentum. RSI dosahuje hodnoty 74,3, což značí, že akcie se nachází v překoupeném pásmu, a může tak krátkodobě dojít ke konsolidaci nebo mírné korekci.
Zdroj: xStation5
