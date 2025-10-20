Waymo: Závod s regulátory

- Růst adopce autonomních vozidel (AV) je působivý a očekává se, že bude nadále stoupat
- Nicméně regulační problémy přetrvávají
Autonomní vozidla se již etablovala na silnicích, především v Asii a Jižní Americe, a nic nenasvědčuje tomu, že by z nich v dohledné době měla zmizet. Tempo adopce této technologie podporuje argumenty jejích nadšenců, což se odráží v oceněních firem z tohoto sektoru.
Analytické pokrytí tohoto odvětví je dnes velmi rozsáhlé. Většina predikuje téměř hyperbolický růst podílu autonomních vozidel jak v silniční dopravě, tak ve struktuře celého automobilového trhu. Stále zřetelněji se ukazuje, že tento segment již není futuristickou kuriozitou, ale začíná hrát roli skutečného růstového motoru pro technologické korporace a investory v oblasti mobility.
Ačkoli je pro mnohé Tesla stále synonymem autonomních vozidel, na obzoru se pomalu rýsuje potenciálně vážný konkurent. Waymo, dceřiná společnost Alphabetu (Google), se rozvíjí metodicky, cíleně a specializovaněji než tržní lídr. Tento přístup může z dlouhodobého hlediska představovat pro Teslu vážný problém.
Podle analýzy Bloombergu by se počet jízd realizovaných společností Waymo měl zvýšit na více než 6,5 milionu, zatímco analytici Goldman Sachs odhadují, že podíl autonomních vozidel na celkovém silničním provozu překročí 7 %, což by odpovídalo tržní hodnotě až 6,5 miliardy dolarů.
Nicméně regulační obavy přetrvávají. I ve Spojených státech, které jsou obecně liberální vůči netestovaným, potenciálně rizikovým inovacím v dopravě, vyvolává chování autonomních vozidel rostoucí pochybnosti.
Do takové míry, že americký Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA) zahájil vyšetřování téměř 2 000 vozidel Waymo. Tento počet zahrnuje drtivou většinu flotily společnosti, jejíž přesná velikost zůstává neznámá. Důvodem šetření jsou hlášení o nebezpečném chování autonomních systémů v blízkosti školních autobusů, což jsou incidenty, které podle regulátora vyžadují okamžité objasnění.
Zatím trh reaguje klidně. Před otevřením burzy nejsou zaznamenány výrazné pohyby na akciích Alphabetu ani Tesly, ale samotné vyšetřování ze strany NHTSA představuje další rizikový faktor, který by investoři měli zohlednit ve svých oceňovacích modelech.
Regulační napětí kolem autonomní mobility se může dlouhodobě stát jedním z hlavních zdrojů volatility v sektoru, zejména pokud další incidenty nebo správní rozhodnutí ovlivní tempo plošného nasazení této technologie.
Vážná nehoda zahrnující autonomní vozidlo a například děti by mohla na mnoho let změnit postoj veřejnosti i regulátorů. Nová omezení a snížená poptávka by mohly výrazně stlačit marže společností a zcela uzavřít trhy méně ochotné experimentovat s bezpečností silničního provozu.
