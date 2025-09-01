Wegovy od Novo Nordisk snižuje kardiovaskulární riziko o 57 % ve srovnání s konkurenčním lékem GLP‑1

Společnost Novo Nordisk dnes oznámila, že její klíčový lék na hubnutí Wegovy (semaglutid 2,4 mg) výrazně překonal účinek léku tirzepatid od Eli Lilly (prodávaný jako Mounjaro a Zepbound) při snižování rizika srdečního infarktu, mrtvice nebo úmrtí o 57 %. Údaje vycházejí ze skutečné klinické praxe více než 21 000 pacientů s nadváhou nebo obezitou a diagnostikovaným kardiovaskulárním onemocněním, ale bez diabetu.
Skutečná data ze studie STEER
Na kongresu Evropské kardiologické společnosti v Madridu byla představena retrospektivní observační studie STEER, která porovnávala účinnost Wegovy a tirzepatidu v běžných léčebných podmínkách. Mezi pacienty, kteří nepřerušili léčbu déle než 30 dní, bylo ve skupině s Wegovy zaznamenáno pouze 15 závažných kardiovaskulárních příhod (0,1 %), zatímco ve skupině s tirzepatidem jich bylo 39 (0,4 %)—což odpovídá relativnímu snížení rizika o 57 %.
Po zahrnutí všech pacientů bez ohledu na případné přerušení léčby zůstalo snížení rizika významné, konkrétně na úrovni 29 %. Zjištění potvrzují, že kardiovaskulární benefity semaglutidu nelze automaticky přenášet na jiné GLP‑1 nebo GIP/GLP‑1 receptorové agonisty.
Dopady na tržní dynamiku
Po zveřejnění údajů vzrostly akcie Novo Nordisk na dánské burze přibližně o 2,8 % a podpořily růst zdravotnického sektoru na evropských trzích. Ověřený kardioprotektivní účinek může posílit pozici Wegovy na trhu, který čelí rostoucí konkurenci i tlaku na ceny.
Pojišťovny se nyní mohou více přiklánět k rozšíření úhrad za Wegovy i mimo oblasti související s diabetem, protože léčba přináší měřitelný přínos pro zdraví srdce. Zdroj: xStation5
Regulační a strategický význam
Studie STEER navazuje na dřívější důkazy ze studie SELECT, které již naznačovaly kardiovaskulární výhody Wegovy. Ověření v reálném světě může urychlit proces rozšiřování schválených indikací, zejména u pacientů s obezitou a kardiovaskulárním onemocněním, kde roste poptávka po léčbě přesahující pouhé snížení hmotnosti.
Strategicky tím Novo Nordisk posiluje pozici lídra a odlišuje semaglutid od konkurenčních přípravků v oblasti kardiometabolických terapií.
