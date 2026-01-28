Wells Fargo přerušuje spolupráci s ISS a zavádí vlastní systém hlasování

-
Wells Fargo ukončuje spolupráci s ISS, přechází na vlastní hlasovací systém.
-
Krok navazuje na podobné rozhodnutí JPMorgan z počátku měsíce.
-
Proxy poradci čelí kritice za vliv na hlasování v tématech ESG (klima, sociální odpovědnost).
-
Trumpova administrativa posílila regulaci tohoto odvětví kvůli podezření na politické ovlivňování.
-
Wells Fargo ukončuje spolupráci s ISS, přechází na vlastní hlasovací systém.
-
Krok navazuje na podobné rozhodnutí JPMorgan z počátku měsíce.
-
Proxy poradci čelí kritice za vliv na hlasování v tématech ESG (klima, sociální odpovědnost).
-
Trumpova administrativa posílila regulaci tohoto odvětví kvůli podezření na politické ovlivňování.
Americká banka Wells Fargo se rozhodla ukončit spolupráci s proxy poradcem Institutional Shareholder Services (ISS), uvedl Wall Street Journal s odkazem na informaci od osoby obeznámené se situací. Tento krok se týká především divize správy majetku a investic, která nově přejde na interní systém rozhodování o hlasování při akcionářských schůzích.
Proxy poradci, jako je ISS, poskytují doporučení institucionálním investorům ohledně hlasování o akcionářských návrzích a záležitostech firemního řízení. Jejich vliv v posledních letech rostl, zejména v otázkách klimatických a sociálních témat, což vyvolalo kritiku části konzervativních politiků a byznysu, kteří tvrdí, že tyto firmy příliš často doporučují hlasování proti vedení firem.
Podobný krok jako Wells Fargo učinil začátkem měsíce i JPMorgan, jehož investiční divize oznámila, že v USA již nebude využívat služeb proxy poradců. Tento trend ukazuje na rostoucí snahu velkých finančních institucí získat zpět kontrolu nad hlasováním a distancovat se od externích doporučení, která mohou být považována za politicky motivovaná.
Situaci do určité míry ovlivnila i výkonná vyhláška prezidenta Donalda Trumpa z prosince, která posiluje dohled nad proxy poradenským sektorem. Argumentem pro opatření bylo tvrzení, že tyto firmy prosazují „radikální politické agendy“. Zástupci odvětví však jakékoli zkreslení nebo podjatost opakovaně odmítli a hájí svou nezávislost.
Graf WFC.US (D1)
Akcie Wells Fargo se aktuálně obchodují kolem úrovně 88,88 USD, což značí mírné zotavení po předchozím poklesu. Cena se momentálně nachází mezi klouzavými průměry – pod EMA 50 (89,78 USD), ale nad SMA 100 (86,76 USD). Tato situace naznačuje nejistotu a přechodné období konsolidace. RSI se pohybuje na hodnotě 46,6, tedy v neutrálním pásmu, bez známek překoupení či přeprodanosti. Krátkodobě je pro další vývoj důležité sledovat, zda se cena udrží nad 100denním průměrem, a zároveň bude schopna prorazit zpět nad EMA 50. V takovém případě by mohlo dojít k obnovení růstového trendu. Naopak selhání u současné rezistence by mohlo vést k opětovnému tlaku na pokles.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Tržní shrnutí: Evropské indexy překonávají americké akcie před otevřením Wall Street 📉
Rekordní čtvrtletí Applu: iPhone, služby a ‚neviditelná‘ AI. Je návrat na trůn na dosah?
Denní shrnutí: Wall Street a drahé kovy se pokoušejí o odraz 📈Microsoft klesá o 12 %
Akcie Applu klesají před výsledky 📉Podrží společnost iPhone?
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.